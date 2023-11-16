T.C. HAKKARİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/294 Esas
Davacı Gürgün Ürek tarafından hasımsız olarak mahkememizde açılan aşağıda kimlik bilgileri yazılı gaip adayının kendisinden uzun süredir haber alınamadığından ve ölmüş olmasının muhtemel olduğundan bahisle adı geçenin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Türk Medeni Kanunu'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince işbu ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içinde adı geçen hakkında bir bilgisi olanların mahkememizin 2023/294 esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur.09/11/2023
GAİP
TC KİMLİK NO : 52639746316
ADI SOYADI : KASIM ÜREK
BABA ADI : ÖBEYİT
ANA ADI : NAİME
DOĞUM TARİHİ : 14/05/1978
DOĞUM YERİ : ULUDERE
İKAMETGAH ADRESİ : Erenkent Mah. Erenkent 7. Sk. No:1 İç Kapı No:11Edremit / VAN
Basın No: ILN01932562
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