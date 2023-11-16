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T.C. ERZİNCAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/133 Esas

KARAR NO : 2022/590

Davalı : HAMİM SOYLU

Davalı : NESLİHAN SOYLU

Davacı : DOĞU HALK HOLDİNG A.Ş.

Davacı-Karşı Davalı : SEVİM ÇAVDARLI

Mahkememizden verilen 08/11/2022 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile;

2018/133 Esas sayılı asıl davanın KISMEN KABULÜ ile,

1-)Doğu Halk HoldingAŞ. Yönetim Kurulu üyelerinden Hamim SOYLU, Benhur ÇAVDARLI, Mustafa KARASU'nun şirket genel kurulundan izin almadan yapmış oldukları; İtalya'dan getirilen iş makineleri için yapılan peşin ödeme indiriminin BRONZ LTD. ŞTİ'ne aktarılması,yönetim kurulunun 11.06.1999 tarihli toplantısında Benhur Çavdarlı'nın ortağı ve yöneticisi olduğu İnter B isimli şirket ile farklı fiyat üzerinden yapılan leasing sözleşmesinin ve Benhur ÇAVDARLI'ya ait taşınmazın kiralanmasıişlemlerinin geçersizliğine, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş,

2-)2001/194 Esas sayılı birleşen davanın ise KABULÜ'ne,

Taleple bağlı kalınarak 10.000,00 TL (YENİ TÜRK LİRASI) tazminatınyasal faizi ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, karar verilmiş evvelce de bütün aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve tebligat yapılamayan davalılar Neslihan SOYLU ve Hamim SOYLU'ya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu ilanıngazetedeilan tarihinden 15 gün sonra davalılar Neslihan SOYLU ve Hamim SOYLU'ya tebliğ edilmiş sayılacağı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince tebliği ilan olunur.

Basın No: ILN01931625

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