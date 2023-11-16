T.C. ERZİNCAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/101 Esas

KARAR NO : 2023/407 karar

5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/03/2023 tarihli ilamı ile1 YIL 6 AY 22 GÜN HAPİS VE 40 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılan Abdullah ve Kudret oğlu, 01/01/1966 doğumlu, Ağrı, Doğubayazıt, Bozyayla mah/köy nüfusuna kayıtlı ENVER ÖNER'in adreslerine gönderilen tebligatların tebliğ edilememesi ve mernis adresinin de bulunmaması sebebiyle gerekçeli karar ve İstinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17.08.2023

Basın No: ILN01932573

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