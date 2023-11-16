6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İLANEN TEBLİGAT

DİYARBAKIR KENTSEL DÖNÜŞÜM İL MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN DUYURUR

İLAN EDEN DİYARBAKIR KENTSEL DÖNÜŞÜM İL MÜDÜRLÜĞÜ

MUHATAP; Arzu ŞAHİNBAŞ KAPLI (Tc:465*****452), Gökhan Rıza ŞAHİNBAŞ(Tc:465*****398), Mehmet Can ŞAHİNBAŞ(Tc:465*****160), Hira Tuana AKSOY(Tc:572*****098), Mehmet ALGÜL(Tc:410*****066), Kadri PORDOĞAN(Vn:73******35), Mehmet Salih DOĞMUŞ(Tc:389*****204), Hanife DOĞMUŞ(Tc:388*****602), Mirjam Geertruida USLU(Tc:593*****126), Erdal BULAK(Tc:156*****294), Mustafa Eray ÖZKARABULUT(Tc:347*****556), Gökçen Şeyhmus ŞAHİNBAŞ(Tc:465*****006)

TEBLİGATTIR

Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Kooperatifler Mah. 888 ada 45 nolu parselde, Mehmet ALGÜL adına kayıtlı bulunan 1/90, Saime ABUL adına kayıtlı bulunan 1/90, Melike CELEN(UNCU) adına kayıtlı bulunan 1/270, Kimet ALTAŞ adına kayıtlı bulunan 1//90, Mahmut DOĞMUŞ adına kayıtlı bulunan 1/600, Ahmet TOSUN adına kayıtlı bulunan 1/90, Hore ÖZEL adına kayıtlı bulunan 1/360, Vasfi'ye GÜRBÜZ adına kayıtlı bulunan 1/600, Özcan ÖZEL adına kayıtlı bulunan 1/600, Mehmet ÖZEL adına kayıtlı bulunan 1/600, Fatma ÖZMEN adına kayıtlı bulunan 1/600, Ali Cihan ÖZEL adına kayıtlı bulunan 1/2400, Onur Kadir ÖZEL adına kayıtlı bulunan 1/2400, Merve EMRE adına kayıtlı bulunan 1/2400, Fatma ÖZEL adına kayıtlı bulunan 1/2400, Nurten ASLAN adına kayıtlı bulunan 1/360, Şuheyda KURT adına kayıtlı bulunan 1/720, Bahat KURT adına kayıtlı bulunan 1/720, Sevda ÖNER AÇ(AKSOY) adına kayıtlı bulunan 1/360, Halime UNCU adına kayıtlı bulunan 1/135, Azize ÇÖLBAY adına kayıtlı bulunan 53/21600, Şadiye VURAL adına kayıtlı bulunan 53/21600, Atiye ÇIRAKMAN adına kayıtlı bulunan 11/7200, Muammer ÖZDEMİR adına kayıtlı bulunan 1/5760, Gazanfer ÖZDEMİR adına kayıtlı bulunan 1/5760, Doğan ÖZDEMİR adına kayıtlı bulunan 1/5760, Zafer ÖZDEMİR adına kayıtlı bulunan 1/5760, Mesude AVCI adına kayıtlı bulunan 43/10800, Mehmet Abdulkadir BULAK adına kayıtlı bulunan 1/630, Gülşen ŞAHİNBAŞ adına kayıtlı bulunan 1/630, Veysi BULAK adına kayıtlı bulunan 1/630, Erdal BULAK adına kayıtlı bulunan 1/630, Mehmet Ali BULAK adına kayıtlı bulunan 1/630, Mevlüde BULAK adına kayıtlı bulunan 1/630, Gülcihan ARKAŞ adına kayıtlı bulunan 1/630, Zeki ORUÇ adına kayıtlı bulunan 1/12150, Rona ORUÇ adına kayıtlı bulunan 1/12150 ve Veda ORUÇ adına kayıtlı bulunan 1/12150 hisselerin, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği'nin 15/A maddesine göre açık artırma usulü ile satış işlemi 05/12/2023 tarihi, Salı günü saat 09.00'da Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2. kat toplantı salonunda yapılacaktır.

Uygulama Yönetmeliği'nin 15/A maddesinin 6.fıkrasında; "Yapılacak ilk satışa en az salt çoğunluk ile anlaşan paydaşlar dışında herhangi biri katılamaz. İlk satış işleminde satılacak hissenin anlaşma sağlayan paydaşlarca alınmak istenmemesi durumunda tekrar yapılacak satış işlemlerine en az salt çoğunluk ile anlaşan paydaşlar ile on üçüncü fıkrada belirtilen şartları haiz üçüncü şahıslar katılabilir. Satışı gözlemci olarak izlemek isteyenler ile payı satışa çıkarılan malikler satışın yapıldığı salona alınabilir. Ancak, bunların satışa müdahale etmesine müsaade edilmez. Satışın yapılmasını engellemeye veya satışın işleyişi ile düzenini bozmaya yönelik eylemlerde bulunanlar ile ses ve görüntü kaydı almaya çalışanlar Satış Komisyonu tarafından salondan çıkartılabilir. Satış için belirlenen saatten sonra satış salonuna kimse alınmaz." denildiğinden açık artırma işlemlerinin ilgili Maddede belirtilen şekilde yapılacağı hususunda;

Bilgilerinizi rica ederim.

Basın No: ILN01931940

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