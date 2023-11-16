T.C. DİYARBAKIR 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2022/130 Esas DAVALILAR :1-MURAT TURAN - 43765012468 2-KEVSER EREN - 43414024170KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili, Sur İlçesi,Özdemir Mahallesi

ADA NO : 20042 Ada (eski 209 ada)

PARSEL NO : 6 Parsel (eski 17 parsel)

VASFI : Arsa

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Davacı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, bildirilen adreste tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

a)İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Diyarbakır Vakıflar Bankası Merkez Şubesine yatırılacağı,

c)Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

ç)Bilirkişi raporunda davalı Kevser Eren için 4.950,41 TL; davalı Murat Turan için 953,18 TL bedel tespit edilmiş olup bilirkişi raporuna tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde itiraz edebilecekleri,

d)İşbu ilanın yukarıda ismi yazılı davalılara ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği, dosyanın duruşma tarihinin 20/02/2024 günü saat 09:45'da olduğu, duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesi uyarınca ilgiliye ilan olunur. 13/11/2023

Basın No: ILN01931509

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