T.C.BÜYÜKÇEKMECE4. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2023/329 Esas Konu : İlan hk.

Davacı , EBRU KARAGÜN ile Davalılar , EMİNE KACER, YUNUS EMRE KIZILDAĞ arasında mahkememizde görülmekte olan Velayet (Velayetin Kaldırılması (TMK M.348)) davası nedeniyle;

Yapılan araştırmalara rağmen davalı Emine KACER'in adresi tespit edilemediğinden ilgiliye ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup; davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Suriye uyruklu davalı ile davacının kardeşi Yunus Emre Kızıldağ'ın Hatay'ın Antakya ilçesinde dini nikah ile evlendiklerini, bu birliktelikten 06/02/2015 tarihinde Sıla Kızıldağ isimli çocuklarının dünyaya geldiğini, resmi nikah yapılmadığı için küçüğün velayeti anne üzerinde olduğunu, 26/01/2016 tarihinde babanın çocuğu tanıdığını, davalının resmi nikah yapılmasından kaçındığı, küçüğü doğduktan sonra davalının davacının ailesine teslim ettiğini, çocuğun babasının %70 zihinsel engelli olduğunu, velayetin gerektirdiği yükümlülükleri tek başına yerine getirebilecek durumda olmadığını, deprem dolayısıyla küçüğün büyükanne ve büyükbabasının vefat ettiği, davacının İstanbul'da yaşadığı ve küçüğü yanına aldığını, ancak küçüğün velayetinin anne üzerinde olması nedeniyle davacının çocuğu temsil hakkına sahip olmadığından başta okul kaydı olmak üzere pek çok problemle karşılaştığını, davalının hiç bir şekilde doğumdan itibaren çocuğu görmek istemediğini, çocuğun maddi ve manevi hiç bir ihtiyacıyyla ilgilenmediğini, iletişim dahi kurmadığını beyanla, küçük Sıla Ela Kızıldağ'ın velayetinin davalı anne'de olan velayetinin kaldırılmasına, dava süresince Ebru Karagün'e yetki verilmesine, velayetin kaldırılmasından sonra küçüğe davacının vasi olarak atanması için Sul Hukuk Mahkemesine ihbarda bulunulmasına karar verilmesini talep etmiş olup, dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap dilekçesini sunması gerektiği hususu davalıya HMK'nun 122, 126, 129. 140/5 maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.12/09/2023

Basın No: ILN01931986

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