T.C.

BURDUR

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/9 Tereke

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Resmen Yönetilme ve Tasfiye İstemli) davası nedeniyle;

Meryem ve Mustafa kızı 07/06/1951 doğumlu, müteveffa Elvan KIRILMAZ'ın (T.C. Kimlik Numarası:15613743718) terekesinin tasfiyesine ilişkin ara kararı gereğince müteveffanın terekesinin resmen tasfiyesine geçilmiştir.

TMK.nun 619. maddesi uyarınca müteveffanın defter tutma ve resmi tasfiyesine başlanmış bulunduğundan Türk Medeni Kanunun 621. maddesi uyarınca ölenin kefalet sebebi ile alacaklıların ve borçlarının da dahil olmak üzere alakadar olanların alacakları ile borçlarını ilan tarihinden itibaren bir ay içinde evrakları ile birlikte bizzat beyan ve kayıt ettirmeleri ve 621. maddesi uyarınca vakti zamanı ile yazdırmayan alacaklıların mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri ve rehin teminat hakkında da malumat vermeleri lüzumu İLAN OLUNUR.12/10/2023

Basın No: ILN01909856

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