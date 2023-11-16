İLAN

T.C. AYANCIK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/97 Esas

DAVALI : YAKUP ÜNSAL

Mahkememize Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 27/10/2023 tarihli kararı gereğince Sinop ili, Ayancık ilçesi, Çayiçi mahallesi, (eski 66 ada 9) 381 ada 20 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın tüm hak ve yükümlülükler ile birlikte açık artırma yoluyla yapılacak satış suretiyle giderilmesine karar verildiği ilanen tebliğ olunur.09/11/2023

Basın No: ILN01931441

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