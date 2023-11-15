T.C. İZMİR 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .75216092-2004/701-Ceza Dava Dosyası

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Hırsızlık suçundan Ekrem ve Gönül oğlu, 27/10/1972 doğumlu, Murat Süsli hakkında mahkememizde yapılan yargılama neticesinde; Hırsızlık ve Hırsızlık Malı Bilerek satın almak suçundan 06/06/2005 tarihli ek karar ile;

1-Sanığın müşteki İbrahim Görmüş'e yönelik hırsızlık eylemi nedeniyle 5237 sayılı Yasanın 142/1-b maddesi gereğince 2 yıl hapis cezası ile,

5237 sayılı Yasanın 143. Maddesi gereğince 1/3 oranında arttırılarak 2 yıl 8 ay hapis cezası,

2-Sanığın müşteki Ramazan Özkoral'a yönelik hırsızlık eylemi nedeniyle TCK'nın 142/1-b maddesi gereğince 2 yıl hapis cezası ile,

Sanık hakkındaki hapis cezalarının 5275 sayılı yasanın 107. Maddesinin uygulanması yönünden ayni yasanın 99. Maddesi uyarınca 4 yıl 8 ay hapis olarak toplanmasına,

08/08/2005 tarihli ek karar ile;

1-Sanık hakkında hırsızlık suçundan TCK'nın 142/1-b maddesi gereğince 2 sene hapis cezası ile; TCK'nın 143. Maddesi gerğğince 1/3 oranında artırılarak 2 sene 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına

Sanığın yokluğunda, yokluğunda karar verilenler yönünden tebliğden itibaren bir hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilme koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere ve kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu ihtar olunarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı" karar verilmiş olup; her iki ek karar yönünden;

Gerekçeli karar sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği mevcut adresi de tespit edilemediğinden, 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunabaşvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.13.11.2023

Basın No: ILN01931322

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