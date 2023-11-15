SATILACAK VE KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR (Oltu İlçe Belediye Başkanlığından)

TAŞINMAZ LİSTESİ

Sayı İl - İlçe Mahallesi Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Nitelik M2 Fiyatı Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) 1 Erzurum-Oltu Aslanpaşa 121 102 5.693,22 Arsa 880,00 5.010.033,6 150.301,008 Satış 2 Erzurum-Oltu Arıtaş 101 331 2.256,58 Bahçe 41,00 92.519,78 2.775,59 Satış 3 Erzurum-Oltu Bahçecik 101 16 3.250 Tarla 59,00 191.750,00 5.752,50 Satış 4 Erzurum-Oltu Cumhuriyet 42 51 196,55 Arsa 338,00 66.433,90 1.993.017 Satış 5 Erzurum-Oltu Cumhuriyet 47 99 227,60 Arsa 530,00 120.628,00 3.618,84 Satış 6 Erzurum-Oltu Cumhuriyet 47 100 234,94 Arsa 530,00 124.518,20 3.735,54 Satış 7 Erzurum-Oltu Cumhuriyet 47 102 345,88 Arsa 530,00 183.316,40 5.499,49 Satış 8 Erzurum-Oltu Duralar 108 4 766,00 Tarla 33,00 25.278,00 758,34 Satış 9 Erzurum-Oltu Duralar 108 6 962,88 Tarla 33,00 31.775,04 953,25 Satış 10 Erzurum-Oltu Duralar 112 1 2.384,43 Çayır 33,00 78.686,19 2.360,58 Satış 11 Erzurum-Oltu Duralar 112 11 1.526,45 Tarla 33,00 50.372,85 1.511,18 Satış 12 Erzurum-Oltu Duralar 115 3 3.392,77 Çayır 33,00 111.961,41 3.358,84 Satış 13 Erzurum-Oltu Duralar 116 4 4.334,13 Tarla 33,00 143.026,29 4.290,78 Satış 14 Erzurum-Oltu Halitpaşa 167 284 1.959,46 Arsa 244,00 478.108,24 14.343,24 Satış 15 Erzurum-Oltu Halitpaşa 183 3 303,50 Arsa 280,00 84.980,00 2.549,40 Satış 16 Erzurum-Oltu Kaleboğazı - 2047 862,51 Sulu Tarla 170,00 146.626,70 4.398,80 Satış 17 Erzurum-Oltu Karataş 125 3 4900,92 Arsa 35,00 171.532,20 5.145,96 Satış 18 Erzurum-Oltu K.Karabekir 74 24 407,87 Arsa 700,00 285.509,00 8.565,27 Satış 19 Erzurum-Oltu Tuzla 148 1 391,92 Arsa 44,00 17.244,48 517,33 Satış 20 Erzurum-Oltu Tuzla 148 12 380,11 Arsa 44,00 16.724,84 501,74 Satış 21 Erzurum-Oltu Tuzla 135 6 456,13 Arsa 44,00 20.069,72 602,09 Satış 22 Erzurum-Oltu Tuzla 135 7 403,62 Arsa 44,00 17.759,28 532,77 Satış 23 Erzurum-Oltu Tuzla 135 1 433,46 Arsa 44,00 19.072,24 572,16 Satış 24 Erzurum-Oltu Tuzla 135 12 352,49 Arsa 44,00 15.509,56 465,28 Satış 25 Erzurum-Oltu Tuzla 108 10 832,53 Arsa 44,00 36.631,32 1.098,93 Satış 26 Erzurum-Oltu Tuzla 107 4 703,70 Arsa 44,00 30.962,80 928,88 Satış 27 Erzurum-Oltu Toklu 119 1 1.021,00 Arsa 40,00 40.840,00 1.225,20 Satış 28 Erzurum-Oltu Ünlükaya 111 1 36.500 Tarla 85,00 3.102,500 93.075,00 Satış 29 Erzurum-Oltu Aslanpaşa 86 63 24,5 (Z08) İşyeri 50 1.225,00 36,75 Kiralama 30 Erzurum-Oltu Aslanpaşa 86 63 16,1 (Z09) İşyeri 50 805,00 24,15 Kiralama 31 Erzurum-Oltu Şendurak 120 1 72 (No:6) İşyeri 50 3.600,00 108,00 Kiralama

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve yukarıdaki tabloda yeri, cinsi, özellikleri, muhammen bedeli belirtilen taşınmaz malların satış ve kira ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.

2-Her parselin satışı ve kiralanması aynı ihalede ayrı, ayrı yapılacaktır.

3-İhale Geçici teminatları Muhammen Bedelin %3'dür. Geçici teminat nakit olarak Oltu İlçe Belediyesinin Oltu Ziraat Bankası Şubesindeki TR 37 0001 0000 0225 7999 5650 01 no'lu hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.

4-İhale Belediye Encümenince İlçemiz Aslanpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:16 adresinde bulunan Oltu İlçe Belediyesi Hizmet Binasının Encümen Toplantı Salonunda 27/11/2023 Pazartesi günü saat 14.00'da Encümen Başkanlığı huzurunda pey sürmek kaydı ile yapılacaktır.

5-Satış ve kiralama ihalesi yapılacak olan taşınmazlara ait şartname, mesai saatleri içerisinde Oltu İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir.

6-İhaleye katılacakların 250,00 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) İhale Dosya bedeli karşılığında İhale Dosyası almaları zorunludur.

İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN01931379

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