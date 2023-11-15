T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/623, 2023/627, 2023/628, 2023/630, 2023/633 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketince açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti veTescil davalarına esas olmak üzere; İzmir ili, Beydağ ilçesi'nde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası, yözölçümü ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.08/11/2023
|SIRA NO
|ESAS NO
|İLÇE-MAHALLE- MEVKİ
|ADA - PARSEL
|YÜZÖLÇÜMÜ
|MALİKLERİ
|1.
|2023/ 623
|Beydağ İlçesi,
Bakır Mah.
|0 Ada,
248 Parsel
|120,32 m² daimi irtifak
|-ESENGÜL KUŞCU
|2.
|2023/ 627
|Beydağ İlçesi,
Karaoba Mah.
|0 Ada,
392 Parsel
|9,66 m² daimi irtifak
|-HÜSEYİN ÇAKIR
-MEHMET ÇAKIR
-İSMAİL ÇAKIR
-EMİNE KOZCUER
|3.
|2023/ 628
|Beydağ İlçesi,
Karaoba Mah.
|0 Ada,
461 Parsel
|5,29 m² mülkiyet,
1031,51 m² daimi irtifak
|-OSMAN ÇALIŞKAN
|4.
|2023/ 630
|Beydağ İlçesi,
Karaoba Mah.
|0 Ada,
467 Parsel
|0,09 m² mülkiyet,
515,73 m² daimi irtifak
|-KEZİBAN KARAKULAK
-FATMA KARAKULAK
-EMİNE EROL
-ŞÜKRÜ KARAKULAK
-MUSTAFA KARAKULAK
|5.
|2023/ 633
|Beydağ İlçesi,
Karaoba Mah.
|0 Ada,
487 Parsel
|10,39 m² mülkiyet,
1.743,43 m² daimi irtifak
|-ORHAN KARAKULAK
Basın No: ILN01931617
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