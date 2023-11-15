T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/647, 648 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne İzafeten 2. Bölge Müdürlüğünce açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere; İzmir ili, Ödemiş İlçesi'nde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası, yözölçümü ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.10/11/2023

1. 2023/ 647 Ödemiş İlçesi, İlkurşun Mah. 533 Parsel 1.307,32 m² -HEDİYE ZELİHA TOPRAK -İSHAK TOPRAK 2. 2023/ 648 Ödemiş İlçesi, Sekiköy Mah. 1217 Parsel 262,69 m² -ÖZGÜR SELVİ

Basın No: ILN01931958

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