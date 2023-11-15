T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/647, 648 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI Davacı Karayolları Genel Müdürlüğüne İzafeten 2. Bölge Müdürlüğünce açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere; İzmir ili, Ödemiş İlçesi'nde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası, yözölçümü ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.10/11/2023
|1.
|2023/ 647
|Ödemiş İlçesi,
İlkurşun Mah.
|533 Parsel
|1.307,32 m²
|-HEDİYE ZELİHA TOPRAK
-İSHAK TOPRAK
|2.
|2023/ 648
|Ödemiş İlçesi,
Sekiköy Mah.
|1217 Parsel
|262,69 m²
|-ÖZGÜR SELVİ
Basın No: ILN01931958
#ilan.gov.tr