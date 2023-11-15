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İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 15 Kasım 2023, 07:11
Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 15 Kasım 2023, 07:11
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ALİAĞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
ÖDEME EMRİ İLANI
Aliağa Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden olup,ad ve soyadları ile ünvanları aşağıda yazılı bulunan gerçek ve tüzel kişiler adına tanzim edilen ödeme emirleri kayıtlı adreslerinin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK.nun 103 ve 106. maddeleri gereğince ilgililerin bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya dilekçe ile müracat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın bitiminde müracatta bulunmayan veya adresini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
SIRA NO VERGİ KİMLİK NO T.C.NO: ADI-SOYADI (ÜNVANI) ADRESİ: İL: İLÇE NEVİ: DÖNEMİ MİKTARI (TL) ÖDEME EMRİ NO.(TAKİP NO)
1 7500030030 11509370938 ABDULKADİR SARIEROĞLULARINDAN (8960899091 USTA ELLER DEMİR ÇELİK LTD. ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİSİ ) KPS YOK YOK YOK .0015/3080 01/2021-12/2021 1970861,85 2023082414QRO0000065

Basın No: ILN01931798

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