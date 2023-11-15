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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 00:02 Güncelleme 15 Kasım 2023, 07:14
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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI VERGİ NUMARASI ADRESİ VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ TAKİP NO VERGİNİN

NEVİ

 CEZANIN

NEVİ

 VERGİNİN

MİKTARI

 CEZANIN

MİKTARI
AHMET ŞİMŞEK 8110032817 YAKACIK ÇARŞI MAH. GÜLSULTAN SK. Kapı No:14 Daire No:0 Tel: KARTAL İST. 201802201802 2023092514GiI0000018 0003 0003 84.921,43
AHMET ŞİMŞEK 8110032817 YAKACIK ÇARŞI MAH. GÜLSULTAN SK. Kapı No:14 Daire No:0 Tel: KARTAL İST. 201801201812 2023092514GiI0000008 4415 4415 13.943,73
AHMET ŞİMŞEK 8110032817 YAKACIK ÇARŞI MAH. GÜLSULTAN SK. Kapı No:14 Daire No:0 Tel: KARTAL İST. 201807201807 2023092514GiI0000009 0003 0003 127.888,17
AHMET ŞİMŞEK 8110032817 YAKACIK ÇARŞI MAH. GÜLSULTAN SK. Kapı No:14 Daire No:0 Tel: KARTAL İST. 201805201805 2023092514GiI0000012 0003 0003 103.793,24
TASF.HAL. TAÇ AVİZE KİMYA İNŞAAT SAN.VE 8150068568 EMEKYEMEZ MAH. YOLCUZADE İSKENDER CAD. Kapı No:12 Daire No: Tel: BEYOĞLU İST. 201802201802 2023022414GiI0001170 0015 0015 13.185,95
TAMGA DENETİM DANIŞMANLIK SERBEST MUH. M 8150180247 ESENTEPE MAH/SEMT MİLANGAZ CAD. Kapı No:77 A2 Daire No:220 Tel: KARTAL İST. 201801201812 2020111814GiI0000119 4410 4410 12.306,24
AYŞE DEMİRCİ 8200207601 MEVLANA MAH. VEDA SK. Kapı No:18 Daire No:3 Tel: SANCAKTEPE İST. 201207201207 2018031514GiI0001037 0015 1084 17.177,63
AYŞE DEMİRCİ 8200207601 MEVLANA MAH. VEDA SK. Kapı No:18 Daire No:3 Tel: SANCAKTEPE İST. 201207201207 2018031514GiI0001037 0015 0015 18.876,52
AYŞE DEMİRCİ 8200207601 MEVLANA MAH. VEDA SK. Kapı No:18 Daire No:3 Tel: SANCAKTEPE İST. 201308201308 2018102714GiI0000486 0015 1084 24.263,55
AYŞE DEMİRCİ 8200207601 MEVLANA MAH. VEDA SK. Kapı No:18 Daire No:3 Tel: SANCAKTEPE İST. 201308201308 2018102714GiI0000486 0015 0015 29.374,76
AYŞE DEMİRCİ 8200207601 MEVLANA MAH. VEDA SK. Kapı No:18 Daire No:3 Tel: SANCAKTEPE İST. 201306201306 2018102714GiI0000565 0015 0015 11.272,64
AYŞE DEMİRCİ 8200207601 MEVLANA MAH. VEDA SK. Kapı No:18 Daire No:3 Tel: SANCAKTEPE İST. 201207201207 2018031514GiI0001037 0015 3080 18.876,52
AYŞE DEMİRCİ 8200207601 MEVLANA MAH. VEDA SK. Kapı No:18 Daire No:3 Tel: SANCAKTEPE İST. 201306201306 2018102714GiI0000565 0015 3080 33.817,92
AYŞE DEMİRCİ 8200207601 MEVLANA MAH. VEDA SK. Kapı No:18 Daire No:3 Tel: SANCAKTEPE İST. 201307201307 2018102714GiI0000576 0015 3080 28.812,75
AYŞE DEMİRCİ 8200207601 MEVLANA MAH. VEDA SK. Kapı No:18 Daire No:3 Tel: SANCAKTEPE İST. 201308201308 2018102714GiI0000486 0015 3080 88.124,28
AYŞE DEMİRCİ 8200207601 MEVLANA MAH. VEDA SK. Kapı No:18 Daire No:3 Tel: SANCAKTEPE İST. 201305201305 2018102714GiI0000555 0015 3080 21.452,82
METİN TAŞKULU 8290119035 HÜRRİYET MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. Kapı No:48 Daire No:1 Tel: KARTAL İST. 201807201807 2023082914GiI0000039 0015 0015 11.007,67
TEKİN TAŞKULU 8290125241 HÜRRİYET MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. Kapı No:48 Daire No:3 Tel: KARTAL İST. 201807201807 2023082914GiI0000003 0015 0015 11.007,67
ALİ TAYYAR 8330205619 ERKİLET OSMAN GAZİ MAH. MİNE SK. Kapı No:5 Daire No: Tel: KOCASİNAN KAYSERİ 201309201309 2018041514GiI0000755 0015 0015 17.191,62
ALİ TAYYAR 8330205619 ERKİLET OSMAN GAZİ MAH. MİNE SK. Kapı No:5 Daire No: Tel: KOCASİNAN KAYSERİ 201309201309 2018041514GiI0000755 0015 1084 12.274,82
ALİ TAYYAR 8330205619 ERKİLET OSMAN GAZİ MAH. MİNE SK. Kapı No:5 Daire No: Tel: KOCASİNAN KAYSERİ 201311201311 2018041514GiI0000760 0015 3080 16.171,59
ALİ TAYYAR 8330205619 ERKİLET OSMAN GAZİ MAH. MİNE SK. Kapı No:5 Daire No: Tel: KOCASİNAN KAYSERİ 201308201308 2018041514GiI0000752 0015 3080 11.187,24
ALİ TAYYAR 8330205619 ERKİLET OSMAN GAZİ MAH. MİNE SK. Kapı No:5 Daire No: Tel: KOCASİNAN KAYSERİ 201310201310 2018041514GiI0000759 0015 3080 16.227,00
ALİ TAYYAR 8330205619 ERKİLET OSMAN GAZİ MAH. MİNE SK. Kapı No:5 Daire No: Tel: KOCASİNAN KAYSERİ 201312201312 2018041514GiI0000764 0015 3080 15.870,51
ALİ TAYYAR 8330205619 ERKİLET OSMAN GAZİ MAH. MİNE SK. Kapı No:5 Daire No: Tel: KOCASİNAN KAYSERİ 201309201309 2018041514GiI0000755 0015 3080 51.574,86
TELA TEKSTİL İNŞAATMETAL OTO.TEM.ÜRN.İÇV 8360445857 ORHANTEPE M BANKALAR C.EŞREF SK Kapı No:5 Daire No:A Tel:5349281884 KARTAL İST. 201301201312 2018062514GiI0000967 0010 0010 11.563,11
TELA TEKSTİL İNŞAATMETAL OTO.TEM.ÜRN.İÇV 8360445857 ORHANTEPE M BANKALAR C.EŞREF SK Kapı No:5 Daire No:A Tel:5349281884 KARTAL İST. 201311201311 2018062514GiI0000973 0015 3080 23.446,29
TELA TEKSTİL İNŞAATMETAL OTO.TEM.ÜRN.İÇV 8360445857 ORHANTEPE M BANKALAR C.EŞREF SK Kapı No:5 Daire No:A Tel:5349281884 KARTAL İST. 201301201312 2018062514GiI0000967 0010 3080 34.689,33
TELA TEKSTİL İNŞAATMETAL OTO.TEM.ÜRN.İÇV 8360445857 ORHANTEPE M BANKALAR C.EŞREF SK Kapı No:5 Daire No:A Tel:5349281884 KARTAL İST. 201310201312 2018062514GiI0000970 0033 3080 34.689,33
ALPER TETİKER 8410179556 ORHANTEPE MAH. CEYLİN SK. KUŞCUBABA APT Kapı No:3 Daire No:2 Tel: KARTAL İST. 201802201802 2019091914GiI0000056 0015 0015 37.189,75
TNL LOJİSTİK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET Lİ 8500327981 CEVİZLİ MAH/SEMT KURŞUNLU SK. Kapı No:2 Daire No:368 Tel: MALTEPE İST. 201409201409 2018121114GiI0000368 0015 0015 152.236,25
TNL LOJİSTİK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET Lİ 8500327981 CEVİZLİ MAH/SEMT KURŞUNLU SK. Kapı No:2 Daire No:368 Tel: MALTEPE İST. 201408201408 2018121114GiI0000363 0015 0015 73.486,31
TNL LOJİSTİK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET Lİ 8500327981 CEVİZLİ MAH/SEMT KURŞUNLU SK. Kapı No:2 Daire No:368 Tel: MALTEPE İST. 201407201407 2018121114GiI0000383 0015 0015 20.876,20
TNL LOJİSTİK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET Lİ 8500327981 CEVİZLİ MAH/SEMT KURŞUNLU SK. Kapı No:2 Daire No:368 Tel: MALTEPE İST. 201406201406 2018121114GiI0000379 0015 0015 76.022,91
TNL LOJİSTİK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET Lİ 8500327981 CEVİZLİ MAH/SEMT KURŞUNLU SK. Kapı No:2 Daire No:368 Tel: MALTEPE İST. 201403201403 2018121114GiI0000367 0015 0015 19.251,17
TNL LOJİSTİK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET Lİ 8500327981 CEVİZLİ MAH/SEMT KURŞUNLU SK. Kapı No:2 Daire No:368 Tel: MALTEPE İST. 201405201405 2018121114GiI0000374 0015 0015 63.440,49
YILDIZ ULUER 8510359826 SULTAN ORHAN MAH. 1159. SK. Kapı No:7 Daire No: Tel: GEBZE KOCAELİ 201707201707 2023091114GiI0000023 0015 0015 235.870,34
YILDIZ ULUER 8510359826 SULTAN ORHAN MAH. 1159. SK. Kapı No:7 Daire No: Tel: GEBZE KOCAELİ 201601201612 2023091114GiI0000007 0010 0010 51.584,48
MUAMMER TOPKAPI 8540136741 KUMLA MAH. SEDEF SK. Kapı No:7 Daire No:8 Tel: GEMLİK BURSA 201601201612 2022121414GiI0002602 4310 4310 75.025,10
MUAMMER TOPKAPI 8540136741 KUMLA MAH. SEDEF SK. Kapı No:7 Daire No:8 Tel: GEMLİK BURSA 201601201612 2022121414GiI0002628 4315 4315 105.836,75
MUAMMER TOPKAPI 8540136741 KUMLA MAH. SEDEF SK. Kapı No:7 Daire No:8 Tel: GEMLİK BURSA 201606201606 2022121414GiI0002717 0015 0015 14.004,00
MUAMMER TOPKAPI 8540136741 KUMLA MAH. SEDEF SK. Kapı No:7 Daire No:8 Tel: GEMLİK BURSA 201701201712 2022121414GiI0002720 0010 0010 41.209,80
MUAMMER TOPKAPI 8540136741 KUMLA MAH. SEDEF SK. Kapı No:7 Daire No:8 Tel: GEMLİK BURSA 201601201612 2022121414GiI0002723 9237 9237 1.040.854,66
TANER TORAMAN 8560007327 ALTAYÇEŞME MAH. ŞEHİT TANER ÇELİKDEMİR SK. A BLOK Kapı No:8 A Daire No:1 Tel: MALTEPE İST. 201209201209 2018031514GiI0001065 0015 0015 12.351,46
TANER TORAMAN 8560007327 ALTAYÇEŞME MAH. ŞEHİT TANER ÇELİKDEMİR SK. A BLOK Kapı No:8 A Daire No:1 Tel: MALTEPE İST. 201209201209 2018031514GiI0001065 0015 3080 37.054,38
TANER TORAMAN 8560007327 ALTAYÇEŞME MAH. ŞEHİT TANER ÇELİKDEMİR SK. A BLOK Kapı No:8 A Daire No:1 Tel: MALTEPE İST. 201212201212 2018031514GiI0001047 0015 3080 32.043,51
TRANSASYA TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞ.OTO.İÇ 8590562892 ESENTEPE MAH/SEMT MİLANGAZ CAD. Kapı No:77 A2 Daire No:90 Tel: KARTAL İST. 201401201412 2021101414GiI0006326 0010 1084 26.193,90
TRANSASYA TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞ.OTO.İÇ 8590562892 ESENTEPE MAH/SEMT MİLANGAZ CAD. Kapı No:77 A2 Daire No:90 Tel: KARTAL İST. 201401201412 2021101414GiI0006326 0010 0010 50.567,37
TRANSASYA TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞ.OTO.İÇ 8590562892 ESENTEPE MAH/SEMT MİLANGAZ CAD. Kapı No:77 A2 Daire No:90 Tel: KARTAL İST. 201409201409 2021101414GiI0006332 0015 0015 13.117,78
TRANSASYA TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞ.OTO.İÇ 8590562892 ESENTEPE MAH/SEMT MİLANGAZ CAD. Kapı No:77 A2 Daire No:90 Tel: KARTAL İST. 201409201409 2021101414GiI0006332 0015 3080 39.353,34
TRANSASYA TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞ.OTO.İÇ 8590562892 ESENTEPE MAH/SEMT MİLANGAZ CAD. Kapı No:77 A2 Daire No:90 Tel: KARTAL İST. 201408201408 2021101414GiI0006331 0015 3080 22.171,41
TRANSASYA TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞ.OTO.İÇ 8590562892 ESENTEPE MAH/SEMT MİLANGAZ CAD. Kapı No:77 A2 Daire No:90 Tel: KARTAL İST. 201401201412 2021101414GiI0006326 0010 3080 151.702,11
TRANSASYA TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞ.OTO.İÇ 8590562892 ESENTEPE MAH/SEMT MİLANGAZ CAD. Kapı No:77 A2 Daire No:90 Tel: KARTAL İST. 201407201407 2021101414GiI0006330 0015 3080 22.983,75
TRANSASYA TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞ.OTO.İÇ 8590562892 ESENTEPE MAH/SEMT MİLANGAZ CAD. Kapı No:77 A2 Daire No:90 Tel: KARTAL İST. 201410201410 2021101414GiI0006333 0015 3080 18.489,09
TRANSASYA TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞ.OTO.İÇ 8590562892 ESENTEPE MAH/SEMT MİLANGAZ CAD. Kapı No:77 A2 Daire No:90 Tel: KARTAL İST. 201405201405 2021101414GiI0006328 0015 3080 22.798,44
TRANSASYA TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞ.OTO.İÇ 8590562892 ESENTEPE MAH/SEMT MİLANGAZ CAD. Kapı No:77 A2 Daire No:90 Tel: KARTAL İST. 201410201412 2021101414GiI0006327 0033 3080 151.702,11
TASF.HAL.TUANAVOODS DIŞ TİCARET ANONİM Ş 8590641729 SULTAN ORHAN MAH. HÜKÜMET CAD. RAYKO KERESTECİ Kapı No:227 Daire No: Tel:5076530253 GEBZE KOCAELİ 201801201812 2020111814GiI0000101 4418 4418 33.806,98
TUGRA YAPI A.Ş. 8600394437 OSMANAĞA MAH. PAVLONYA SK. Kapı No:1 Daire No:36 Tel:5324566644 KADIKÖY İST. 201501201512 2018062514GiI0001277 0010 3080 18.139,18
ŞABAN ULU 8870052320 ESENTEPE MAH. İNÖNÜ CAD. ULU APT Kapı No:109 Daire No:4 Tel:5397133957 KARTAL İST. 201501201512 2019101114GiI0000398 9053 9053 23.502,90
KAMİL ULUER 8890140750 ALTAYÇEŞME MAH. PROF. SULHİ DÖNMEZER SK. Kapı No:2 Daire No:7 Tel: MALTEPE İST. 201601201612 2023091114GiI0000075 0010 0010 51.584,48
KAMİL ULUER 8890140750 ALTAYÇEŞME MAH. PROF. SULHİ DÖNMEZER SK. Kapı No:2 Daire No:7 Tel: MALTEPE İST. 201707201707 2023091114GiI0000091 0015 0015 235.870,34
TASF.HAL.UNİMARKS GROUP MEDYA TANITIM SA 8920336393 CEVİZLİ MAHALLESİ ZUHAL CADDE Kapı No:44 A Daire No:- Tel: MALTEPE İST. 201803201803 2018062514GiI0003110 0015 0015 12.787,46
HASAN UZAN 9000271382 FATİH MAH. ORMANCIK SK. Kapı No:17 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE İST. 201209201209 2018031514GiJ0001181 0015 1084 19.482,41
HASAN UZAN 9000271382 FATİH MAH. ORMANCIK SK. Kapı No:17 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE İST. 201209201209 2018031514GiJ0001181 0015 0015 22.445,16
HASAN UZAN 9000271382 FATİH MAH. ORMANCIK SK. Kapı No:17 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE İST. 201210201210 2018031514GiJ0001176 0015 3080 13.146,62
HASAN UZAN 9000271382 FATİH MAH. ORMANCIK SK. Kapı No:17 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE İST. 201212201212 2018031514GiJ0001164 0015 3080 14.360,96
HASAN UZAN 9000271382 FATİH MAH. ORMANCIK SK. Kapı No:17 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE İST. 201209201209 2018031514GiJ0001181 0015 3080 67.335,50
HASAN UZAN 9000271382 FATİH MAH. ORMANCIK SK. Kapı No:17 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE İST. 201204201204 2018031514GiJ0001151 0015 3080 22.705,49
HASAN UZAN 9000271382 FATİH MAH. ORMANCIK SK. Kapı No:17 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE İST. 201202201202 2018031514GiJ0001165 0015 3080 17.988,14
HASAN UZAN 9000271382 FATİH MAH. ORMANCIK SK. Kapı No:17 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE İST. 201206201206 2018031514GiJ0001135 0015 3080 11.699,39
HASAN UZAN 9000271382 FATİH MAH. ORMANCIK SK. Kapı No:17 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE İST. 201201201201 2018031514GiJ0001172 0015 3080 18.049,29
EFBAY OTOMOTİV İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ 9310207606 K.TEPE MH. OLGUNLAR SK Kapı No:8 Daire No: Tel: BAKIRKÖY İST. 201210201212 2018031514GiJ0001334 0033 3080 46.977,57
EFBAY OTOMOTİV İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ 9310207606 K.TEPE MH. OLGUNLAR SK Kapı No:8 Daire No: Tel: BAKIRKÖY İST. 201201201212 2018031514GiJ0001337 0010 3080 46.977,57
NURETTİN YILDIRIM 9580228048 CEVİZLİ MAH. ANAFARTALAR CAD. Kapı No:8 Daire No:2 Tel: KARTAL İST. 201401201412 2018081014GiJ0000842 9053 9053 86.764,36
FUAT YILDIZ 9610498602 OSMANGAZİ MAH. KADİFE SK. Kapı No:8C Daire No:3 Tel: SANCAKTEPE İST. 201501201512 2022121414GiJ0002527 0010 0010 45.993,90
ŞEREF YURDAKUL 9850264446 SOĞANLIK YENİ MAH. MENDERES SK. Kapı No:10 Daire No:17 Tel: KARTAL İST. 201701201712 2020101614GiJ0004295 9053 9053 75.043,51
ŞEREF YURDAKUL 9850264446 SOĞANLIK YENİ MAH. MENDERES SK. Kapı No:10 Daire No:17 Tel: KARTAL İST. 201601201612 2021012214GiJ0000629 9053 9053 37.085,39
ENGİN YÜKSEL 9930144368 ESENYALI MAH. SEYRANTEPE SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: PENDİK İST. 201801201812 2022112314GiJ0000049 4410 4410 18.459,40
ENGİN YÜKSEL 9930144368 ESENYALI MAH. SEYRANTEPE SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: PENDİK İST. 201801201812 2022112314GiJ0000048 4415 4415 39.949,50
ATİLLA ZENGİN 9970172652 YUNUS MAH. MUHTEŞEM SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: KARTAL İST. 201312201312 2019091114GiJ0000873 0015 1084 21.847,11
ATİLLA ZENGİN 9970172652 YUNUS MAH. MUHTEŞEM SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: KARTAL İST. 201312201312 2019091114GiJ0000873 0015 0015 30.598,20
ATİLLA ZENGİN 9970172652 YUNUS MAH. MUHTEŞEM SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: KARTAL İST. 201312201312 2019091114GiJ0000873 0015 3080 45.897,30
ATİLLA ZENGİN 9970172652 YUNUS MAH. MUHTEŞEM SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: KARTAL İST. 201312201312 2019091114GiJ0000830 3074 3074 20.058,82
SERECE ELEKTRİK İNŞAAT METAL HIRDAVAT VE 9980535746 . ESENLER İST. 201401201412 2019091114GiJ0000840 0010 0010 34.479,47
SERECE ELEKTRİK İNŞAAT METAL HIRDAVAT VE 9980535746 . ESENLER İST. 201401201412 2019091114GiJ0000840 0010 1084 20.480,81
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SERECE ELEKTRİK İNŞAAT METAL HIRDAVAT VE 9980535746 . ESENLER İST. 201405201405 2019091114GiJ0000861 0015 3080 26.093,30
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SERECE ELEKTRİK İNŞAAT METAL HIRDAVAT VE 9980535746 . ESENLER İST. 201410201412 2019091614GiJ0000001 0033 3080 155.157,62
Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına alınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V,U,K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur

Basın No: ILN01930744

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