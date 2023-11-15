İSTANBUL 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İSTANBUL 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

Davacı , YAPI VE KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , UĞRAŞ GÜNGÖR ÇAKIL, PENELOPE TURİZM OTOMOTİV İNŞ. GIDA SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ arasında mahkememizde 2019/665 Esas sayılı dosyasında görülmekte olanBanka Dışındaki Diğer Kredi Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemelerden Kaynaklanan (İtrazın İptali) davası nedeniyle;

"Halil Rıfat Paşa Mah. Erkmen Cad. No:17 İç Kapı No:4 Şişli / İSTANBUL" adresinde olan 11045995374 T.Ckimlik noludavalıUğraş Güngör ÇAKIL'agönderilen tebligatların bila tebliğ iade edilmiş olduğu anlaşılmakla, Mahkememizce davalıya bilirkişi ek raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Davalı Uğraş Güngör ÇAKIL'a tebligat yapılamadığından ve adresi de tespit edilemediğinden, adı geçen davalıyaTK.28.maddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup; Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince "Yukarıdaki tespitler kapsamında, kök bilirkişi raporundan ayrılmayı gerektirecek bir durum olmadığı, konuya ilişkin takdirin Sayın Mahkemenizde olduğu,davacı bankanın Takip Tarihi 20.08.2019 itibariyle; Davacı Bankanın Takip Tarihi 20.08.2019 itibariyle; Davalı kredi borçlusu PENELOPE TURİZM OTOMOTİV. İNŞAAT GIDA SAN VE DIŞ. TİC. LTD.ŞTİ.'den, 168.814,43,-TL Asıl alacak, 6.928,71,-TL İşlemiş faiz, faizin %5'i 346,44,-TL Bsmv ve 1.040,00,-TL Masraf olmak üzere toplam 176.089,57,-TL alacağı bulunduğu, Davalı Müteselsil Kefil UĞRAŞ GÜNGÖR ÇAKIL'dan, 168.814,43,-TL Asıl alacak, 4.720,05,-TL İşlemiş faiz, faizin %5'i 236,00,-TL Bsmv ve 1.040,00-TL Masraf olmak üzere toplam 173.770,48,-TL alacağı bulunduğu, Davacı bankanın her iki davalıdan tespitlerimiz üzerinde kalan 178.150,46,-TL'lik talebinin yerinde olmadığı, Takip tarihinden alacağın tamamen tasfiyesine kadar 168.814,43,-TL matrah üzerinden %46,80 Temerrüt faizi, faizin %5'i Bsmv istenebileceği, Davacı Bankanın, Takip tarihi 20.08.2019 itibariyle 5941 Sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ve sözleşmenin ilgili maddesi gereği, 8 çek yaprağı için 2.030,00 x 8 = 16.240,00,-TL depo talebinde bulunabileceği" şeklinde görüş bildirilmiş olup, işbu ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağına, işbu ilan gereği tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve duruşmanın 17/01/2024 günü saat: 10:55 tarihine bırakıldığı hususları ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01930950

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