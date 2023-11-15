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İLAN LİSTESİ
|T.C.
|GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
|Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı
|Takip Müdürlüğü
|Aşağıdaki listede adları (Tüzel kişilerde ünvanları) belirtilen Başkanlığımız mükelleflerinin bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle 6183 sayılı Kanunun 55. maddesi gereğince düzenlenen ödeme emirleri tebliğ edilememiştir.
|Anılan mükelleflerin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103, 104, 105 ve 106. maddelerine göre iş bu ilanın ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı Takip Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri gerekmekte olup, adresini bildiren mükelleflere süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacaktır.
|İlan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Başkanlığımıza (Takip Müdürlüğü) müracaat etmeyenlerle adreslerini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu, ilan olunur.
|S.NO
|VERGİ NO
|T.C KİMLİK NO
|PLAKA NO
|ADI SOYADI / UNVANI
|MAHALLE
|CADDE / SOKAK
|KAPI NO
|İLÇE
|İL
|VERGİ TÜRÜ
|DÖNEMİ
|TEBLİĞ EVRAKI CİNSİ
|TAKİP DOSYA NO
|TUTARI
|7330137235
|ALİ AYDOĞMUŞ 1190125540 (PRİZMA MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ.KAN.TEMSİLCİ)
|ESKİBAĞLAR
|AKMESCİT
|7/1
|TEPEBAŞI
|ESKİŞEHİR
|9237
|2021
|Ö.E
|2022040866A010000005
|2.926.787,56
Basın No: ILN01932111
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