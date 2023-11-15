T.C.BAKIRKÖY 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.86441681-2021/413-Ceza Dava Dosyası

İL A N

Hakaret, tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali ve katılan Tuğba Yeşilyurt'a yönelik basit yaralama suçundan katılan sanıkMahmut Nedim ve Gülay kızı 27/08/1984 Elazığ doğumlu, Elazığ, Merkez, Yemişlik nüfusuna kayıtlı TÜLAY ÖZTÜRK hakkındaMahkememizde yapılan yargılama sonunda 22/06/2023 tarih ve 2021/413 Esas 2023/511 Karar sayılı ilamı ile Beraatine, katılan Dilan Türköz'e yönelik basit yaralama suçundan eylemine uyan TCK.86/2, 29, 62/1, 52/2, CMK'nun 231/5 maddeleri gereğince 1.500,00 TL Adli Para Cezasını içerir Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, kararın tüm araştırmalara rağmen sanığa tebliğ edilemediği ve tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilamın yayınladığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle yapılacak başvuru ile Beraat kararı yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması yönünden Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yolu, istinaf ve itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşmiş sayılacağı, ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 14.11.2023

Basın No: ILN01932343

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