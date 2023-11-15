ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Örnek No:55* T.C. ANKARA BATIİCRA DAİRESİ 2022/8226 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/8226 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, SİNCAN Mahalle/Köy, SEYİRCE ÇİFTLİĞİ Mevkii, 2151 Ada, 1 Parsel, Dubleks Ev

Adresi : Törekent Mahallesi (Tapu Sorgusunda: Sincan), 276.Sokak No:2 Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 464,00 m2

İmar Durumu:Konut alanı olarak ayrılan bölgede kalmakta olup, İkiz Nizam, 2 kat, yoldan 5m, yan parselden 3m çekme mesafeli olacak şekilde yapılaşma koşullarına sahiptir.

Kıymeti : 3.387.000,00 TL -

KDV Oranı : %20 -

Kaydındaki Şerhler: Haciz

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/12/2023 - 10:28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 10:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2024 - 10:28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2024 - 10:28

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN01931204

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