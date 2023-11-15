İLAN AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile vasfı, yüzölçümü malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmaz hakkında kamu yararı olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup: Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı:Karayolları Genel Müdürlüğü olduğu, Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü adresi olduğu; Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Akhisar Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirilmenizin gerektiği Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca ihtaren ilan ve tebliğ olunur.

DOSYA NO DAVALI

2023/454 Tanju BEZER

İLİ: MANİSA İLÇESİ: GÖLMARMARA

Dosya No: Mah./Köy : Ada-Parsel No:

2023/454 Atatürk Mah. 393 ada 6 parsel

Basın No: ILN01931022

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