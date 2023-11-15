İLAN

T.C.

AFYONKARAHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN,

ESAS NO : 2023/285 Esas

DAVACI : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

VEKİLLERİ : Av. NURŞEN ÖZGÜL - [16766-67949-89255] UETS

Av. EREN KAYA - [16046-40289-32757] UETS

Av.BÜNYAMİN CENGİZ

DAVALI : HNT YAPI VE LOJİSTİK - V.N. 8360288437

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan Rücuen Tazminat davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış, ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; Müvekkili olan Üniversite bünyesinde taşeron işçi olarak 24/05/2005 - 31/03/2018 tarihleri arasında çalışmış olan ve emeklilik hakkı sebebi ile başvurusu sonucu 06/03/2023 tarihinde işten ayrılan dava dışı Yunus ATAY'a işçilik alacakları kapsamında kıdem tazminatı olarak net 301.999,81 TL ödeme yapıldığını, davalı şirketlerin, müvekkili olan Üniversitenin ihale makamı olduğu Kamu İhale Kanunu kapsamındaki hizmet alımı ihalelerinde yüklenici olarak görev yaptıklarını ve dava dışı işçiyi bu kapsamda 2008 - 2018 tarihleri arasında her biri kendi dönemi içerisinde çalıştırdıklarını, hizmet alımı tip sözleşmelerinde ihale makamı üst işverenin, yüklenici tarafından çalıştırılan işçinin ücretinin ödenip - ödenmediği, sosyal haklarının takibi gibi denetim dışında işçiye karşı bir sorumluluğu olmadığını, dava dışı taşeron işçiye ödenen tutarın davalı alt işveren şirketlerden rücuen tahsilinin gerektiğini belirterek ödenmiş olan bedelin ödeme tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı şirketlerden bilirkişi incelemesi sonucu ortaya çıkacak sorumluluk oranları kadarıyla rücuen tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir." Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde HMK 122, 126, 127, 129.maddelerine uygun taraf sayısından bir fazla sunacağınız dilekçe ile cevaplarınızı, delillerinizle birlikte sunmanız, tebliğ ve gider avansını yatırmanız, cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız" ihtarı ile dava dilekçesi ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01931246

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