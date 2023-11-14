T.C. UŞAK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2020/290 Esas

KARAR NO : 2021/563

Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme suçlarından sanık, Knyaz ve Naile oğlu, 1998 Bakü doğumlu, Azerbaycan uyruklu, EMİL ALLAHVERDİYEV'e mahkememiz hükmü tebliğ edilemediğinden mahkememizin 2020/290 esas, 2021/563 karar sayılı gerekçeli kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2020/290 esas sayılı dosyasında sanık EMİL ALLAHVERDİYEV hakkında TCK'nin 151/1 maddesi uyarınca neticeten 1 yıl 8 ay hapis cezası verilerek tecil ile 2 yıl denetim süresi belirlenmesine, TCK'nin 106/2-a maddesi uyarınca neticeten 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK'nin 174/3 maddesi uyarınca neticeten 1 ay 20 gün hapis cezası verildiği ve 5 yıl süre ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, verilen karara ilişkin Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mala zarar verme eylemi yönünden haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilerek, katılan vekili tarafından 13.10.2021 tarihli dilekçe ile ilamın usul ve yasaya aykırı olduğundan bahisle istinaf edilmiş olmakla sanık EMİL ALLAHVERDİYEV'in tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememizin kendisi hakkındaki hapis cezalarına ilişkin hükmüne karşı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İSTİNAF yasa yoluna başvurabileceği, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına ilişkin Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ başvurusunda bulunabileceği, istinaf taleplerine karşı cevaplarını sunabileceği hususu hükmün ve istinaf taleplerinin tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.13.11.2023

Basın No: ILN01931250

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