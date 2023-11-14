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T.C SİVASLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 00:01 Güncelleme 15 Kasım 2023, 00:12
Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 15 Kasım 2023, 00:12

T.C

SİVASLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(KAMULAŞTIRMA İLANI)

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş vekilince aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. Maddesi gereğince mahkememizce açılmış bulunan bedel tespiti ve tescil davalarında; 1-Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Uşak İli Karahallı İlçesi Konak Mahallesi, Duraklı, Alfaklar, Külköy Köyü sınırları içerisinde rastlanan taşınmazların onaylı imar planı bulunduğundan kamu yararı kararı alınması ve onaylaması gerekmeksizin; 2021/7 sayılı kamulaştırma işlemine başlama kararı gereğince belirtilen taşınmazların mülkiyetinin kamulaştırılmasına karar verildiği,2-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Yönetim Kurulu'nun 03.10.2019tarih ve 21-730 sayılı toplantı kararı ile onaylandığı,

3- Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Sivaslı Şubesine yatırılacağı,

4- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5- Duruşmalarının 15.11.2023 tarihinde Sivaslı Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,

6- Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

7- Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,

Hususundaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarıca ilanen duyurulur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN

İLİ: UŞAK

İLÇESİ KÖYÜ/

MAH.

 ADA PARSEL VASFI MÜLKİYET DAVALI ESAS
Karahallı Konak 49 65 Tarla 267,00 Halime Kalay 2023/227
Karahallı Konak 49 21 Tarla 707,01 Murat Mutlu

Nazmiye Çarkıt

Yasemin Can

Müşerref Varlıoğlu

Mehmet Erdoğan

Ömür Erdoğan

Raziye Şimdi

 2023/228
Karahallı Konak 51 206 Tarla 115,10 Cemile Yeşil 2023/229
Karahallı Konak 51 207 Tarla 493,33 Fahrettin Türkoğlu

Muammer Türkoğlu

Güssüm Tufan

Aysel Özden

Hanım Çavuşoğlu

Hamide Zora

Ömer Kesen

İbrahim Kesen

Gülay Karataş

Nuray Gencer

Tülay Uğur

Lütfiye Kesen

Mehmet Çolak

Saffet Çolak

Ayşe Eren

 2023/230
Karahallı Konak 51 154 Tarla 991,59 Nazmi Ercan 2023/231
Karahallı Konak 51 155 Tarla 291,74 Ramazan Işık

Özden Özer

Mehmet Işık

Kemal Işık

Sevim Gönen

Ahmet Özer

Hatice Cakcak

Aykut Özer

Tülay Özer

Halime Özer

Mürüvet Gönen

Yeşim Çolak

Yasemin Gönen

 2023/232
Karahallı Konak 51 93 Tarla 787,26 Ümmü Işık

Emine Kisbet

Zeliha Işık

Ali Işık

 2023/233
Karahallı Konak 49 26 Tarla 79,94 Yaser Canıaz

Yusuf Canıaz

Emine Canıaz

Naile Canıaz

 2023/234
Karahallı Konak 49 25 Tarla 250,87 Yaser Canıaz

Yusuf Canıaz

Emine Canıaz

Naile Canıaz

 2023/235
Karahallı Konak 49 24 Tarla 640,36 Yaser Canıaz

Yusuf Canıaz

Emine Canıaz

Naile Canıaz

 2023/236
Karahallı Konak 49 23 Bağ 931,92 Şeref Kavutçu

Süleyman Kavutçu

Himmet Kavutçu

Uğur Kavutçu

Fatma Kavutçu

 2023/237
Karahallı Konak 49 66 Tarla 152,80 Refik Misilli 2023/238
Karahallı Konak 49 22 Harap Bağ 294,27 Fatma Özden 2023/239
Karahallı Külköy 209 53 Tarla 667,52 Kamil Ünal 2023/240
Karahallı Külköy 183 61 Tarla 654,58 Dilek Uğur

Serdar Ceylanw

Fatma Ceylan

 2023/241
Karahallı Külköy 183 106 Tarla 379,72 Nuray Akkaya

Uğur Akkaya

 2023/242
Karahallı Külköy 183 114 Tarla 319,77 Mustafa Bulut

Sevgi Bulut

Fatma Bulut

 2023/243
Karahallı Külköy 183 77 Tarla 451,78 Gülperi Alper

Feride Yıldırım

Metin Alper

Ömer Alper

 2023/244
Karahallı Külköy 183 35 Tarla 412,85 Alaettin Yıldırım

Mehmet Fatih Yıldırım

Mustafa Ekrem Yıldırım

Fatma Nihal Yıldırım

Meliye Yıldırım

 2023/245
Karahallı Külköy 202 22 Tarla 433,25 Aysun Yıldırım

Ramazan Sürü

Arife Ünal

Seher Sürü

 2023/246
Karahallı Külköy 213 5 Tarla 1391,82 Halime Topal

Hüseyin Uysal

Gönül Torlak

Muhammet Uysal

Fatma Topal

 2023/247
Karahallı Külköy 213 12 Tarla 964,61 Ayşe Kaya 2023/248
Karahallı Külköy 213 13 Tarla 127,76 Ayşe Vural

Cihan Topal

Döndü Gürel

Halime Gürel

Hüseyin Gürel

Mustafa Gürel

Songül Bağ

Zehra Bağ

 2023/249
Karahallı Duraklı 129 84 Tarla 804,45 Figen Göç 2023/250
Karahallı Külköy 209 57 Tarla 162,45 Ayşe Kül

Kadir Kök

Mehmet Kök

Mustafa Kök

 2023/251
Karahallı Külköy 209 58 Tarla 430,35 Mustafa Kök 2023/254
Karahallı Alfaklar 137 15 Tarla 994,12 Elvan Yalçın 2023/255
Karahallı Alfaklar 136 25 Tarla 383,23 Yaşar Hanım Kaya 2023/256
Karahallı Alfaklar 136 24 Tarla 1411,96 Yaşar Hanım Kaya 2023/257
Karahallı Alfaklar 136 33 Tarla 438,36 Döne Uygur 2023/258
Karahallı Alfaklar 120 94 Bağ 1733,61 Arefe Bayraktar 2023/259
Karahallı Alfaklar 120 160 Bağ 796,45 Haşim Lamba 2023/260
Karahallı Alfaklar 120 175 Tarla 650,18 Mehmet Turgut 2023/261
Karahallı Alfaklar 120 113 Tarla 976,50 Osman Çelik 2023/262
Karahallı Alfaklar 120 111 Tarla 173,15 Mustafa Akgün 2023/263
Karahallı Alfaklar 120 112 Tarla 3007,54 Ayşe Küçergün

Gülistan Kervan

Habib Taş

İsmail Taş

Selver Şentürk

 2023/264
Karahallı Alfaklar 142 4 Tarla 878,18 Veli Güngör 2023/265
Karahallı Duraklı 129 78 Tarla 815,83 Akif Kaya

Ali Kaya

Asiye Kaya

Bilal Kaya

Dilek Tekin

Emine Yüksel

Mehmet Ali Kaya

Mustafa Kaya

Ömer Kaya

Rukiye Çetinkaya

 2023/266
Karahallı Duraklı 128 14 Bağ 763,44 Assiye Demir

Faruk Sert

Fatma Sert

Gülay Nizam

İbrahim Sert

Mehmet Sert

 2023/267
Karahallı Konak 49 62 Tarla 1407,91 Bülent Ecevit Göç

Özgür Bilge Göç

Saffet Kemal Göç

Ümit Göç

 2023/268
Karahallı Konak 49 53 Tarla 1035,33 Uğur Bahar 2023/269
Karahallı Konak 49 54 Tarla 672,24 Can Taş

Cihan Taş

Çiğdem Taş Alicenap

Emine Hanım Akyürek

İbrahim Ethem Mercan

Kumruay Taş

Mahmut Tufan

Muammer Tufan

Müşerref Taş

Osman Taş

Ömür Mercan

Rabia Taş

Rahmi Taş

Rahmiye Taş

Şeref Tufan

Tülay Çırak

Türkan Dağhan

Yasin Taş

 2023/270
Karahallı Konak 42 7 Tarla 2786,28 Barış Acar

Barış Öztürk

Behice İnce

Burak Yalçın

Bülent İnce

Emin Acar

Emine İnce

Erol Aksoy

Fevzi Acar

Gülseren Aksoy

Levent İnce

Muammer Acar

Necip İnce

Nilgün Yanaşık

Nurten İnce

Ömür Yalçın

Özcan Kalmuk

Özcan Kazan Kazakoğlu

Özgür Öztürk

Özkan İnce

Serkan İnce

Sevda İnce

Sezen İnce

Sıddıka İnce

Sinem Can İnce

Suzan Börekcioğlu

Şerife Karahan

Şükran Aksoy

Tamer İnce

Türkan İnce

Uğur İnce

Veyis Acar

Yıldız İnce

Zübeyde İnce

 2023/271
Karahallı Duraklı 127 27 Bağ 445,57 Şahin Deli 2023/272
Karahallı Duraklı 127 30 Tarla 165,55 Alaeddin Demir 2023/273
Karahallı Duraklı 124 16 Tarla 291,41 Erol Göç

Fatma Daşkın

İbrahim Göç

Ülfet Göç

 2023/274
Karahallı Alfaklar 159 3 Bağ 1950,34 Ertuğrul Özer

Meral Ertekin

Rıza Özer

Selim Özer

Veli Özer

 2023/275
Karahallı Alfaklar 143 29 Tarla 1137,19 Deniz Karasimav 2023/276
Karahallı Alfaklar 143 55 Tarla 1036,02 Ayşe Demir

Fatma Yılmaz

Hayriye Aydın

Hüseyin Yılmaz

Merve Yılmaz

Meryem Yılmaz

Ramazan Yılmaz

Yusuf Yılmaz

 2023/277
Karahallı Alfaklar 143 57 Tarla 1281,97 Bülbül Güngör 2023/278
Karahallı Alfaklar 143 56 Tarla 72,67 Bülbül Güngör 2023/279
Karahallı Alfaklar 142 5 Tarla 2334,48 Hakan Temel 2023/280
Karahallı Konak 42 17 Tarla 730,19 Halide Karahan

Kezban Dilber

Macide Gülmez

Necip Karahan

Serdar Karahan

 2023/281
Karahallı Konak 42 16 Tarla 978,78 Emin Acar 2023/282
Karahallı Konak 42 43 PalamutluTarla 905,41 Özlem Özer 2023/283
Karahallı Alfaklar 143 33 Tarla 984,13 Ali Can Kesgin

Asım Kesgin

Bayram Şentürk

Döne Uygur

Durdu Atak

Eşe Sönmez

Halil Kesgin

Hüseyin Kesgin

İbrahim Şentürk

İlkay Kesgin

Kadriye Balaban

Taner Kesgin

 2023/284
Karahallı Alfaklar 143 39 Bağ 1044,73 Fatma Çümen

İlknur Gökdurna

Sultan Tekin

 2023/285

Basın No: ILN01928962

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