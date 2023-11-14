T.C SİVASLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN (KAMULAŞTIRMA İLANI)

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş vekilince aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. Maddesi gereğince mahkememizce açılmış bulunan bedel tespiti ve tescil davalarında; 1-Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Uşak İli Karahallı İlçesi Konak Mahallesi, Duraklı, Alfaklar, Külköy Köyü sınırları içerisinde rastlanan taşınmazların onaylı imar planı bulunduğundan kamu yararı kararı alınması ve onaylaması gerekmeksizin; 2021/7 sayılı kamulaştırma işlemine başlama kararı gereğince belirtilen taşınmazların mülkiyetinin kamulaştırılmasına karar verildiği,2-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Yönetim Kurulu'nun 03.10.2019tarih ve 21-730 sayılı toplantı kararı ile onaylandığı,

3- Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Sivaslı Şubesine yatırılacağı,

4- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5- Duruşmalarının 15.11.2023 tarihinde Sivaslı Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,

6- Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

7- Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,

Hususundaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarıca ilanen duyurulur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN

İLİ: UŞAK

İLÇESİ KÖYÜ/ MAH. ADA PARSEL VASFI MÜLKİYET DAVALI ESAS Karahallı Konak 49 65 Tarla 267,00 Halime Kalay 2023/227 Karahallı Konak 49 21 Tarla 707,01 Murat Mutlu Nazmiye Çarkıt Yasemin Can Müşerref Varlıoğlu Mehmet Erdoğan Ömür Erdoğan Raziye Şimdi 2023/228 Karahallı Konak 51 206 Tarla 115,10 Cemile Yeşil 2023/229 Karahallı Konak 51 207 Tarla 493,33 Fahrettin Türkoğlu Muammer Türkoğlu Güssüm Tufan Aysel Özden Hanım Çavuşoğlu Hamide Zora Ömer Kesen İbrahim Kesen Gülay Karataş Nuray Gencer Tülay Uğur Lütfiye Kesen Mehmet Çolak Saffet Çolak Ayşe Eren 2023/230 Karahallı Konak 51 154 Tarla 991,59 Nazmi Ercan 2023/231 Karahallı Konak 51 155 Tarla 291,74 Ramazan Işık Özden Özer Mehmet Işık Kemal Işık Sevim Gönen Ahmet Özer Hatice Cakcak Aykut Özer Tülay Özer Halime Özer Mürüvet Gönen Yeşim Çolak Yasemin Gönen 2023/232 Karahallı Konak 51 93 Tarla 787,26 Ümmü Işık Emine Kisbet Zeliha Işık Ali Işık 2023/233 Karahallı Konak 49 26 Tarla 79,94 Yaser Canıaz Yusuf Canıaz Emine Canıaz Naile Canıaz 2023/234 Karahallı Konak 49 25 Tarla 250,87 Yaser Canıaz Yusuf Canıaz Emine Canıaz Naile Canıaz 2023/235 Karahallı Konak 49 24 Tarla 640,36 Yaser Canıaz Yusuf Canıaz Emine Canıaz Naile Canıaz 2023/236 Karahallı Konak 49 23 Bağ 931,92 Şeref Kavutçu Süleyman Kavutçu Himmet Kavutçu Uğur Kavutçu Fatma Kavutçu 2023/237 Karahallı Konak 49 66 Tarla 152,80 Refik Misilli 2023/238 Karahallı Konak 49 22 Harap Bağ 294,27 Fatma Özden 2023/239 Karahallı Külköy 209 53 Tarla 667,52 Kamil Ünal 2023/240 Karahallı Külköy 183 61 Tarla 654,58 Dilek Uğur Serdar Ceylanw Fatma Ceylan 2023/241 Karahallı Külköy 183 106 Tarla 379,72 Nuray Akkaya Uğur Akkaya 2023/242 Karahallı Külköy 183 114 Tarla 319,77 Mustafa Bulut Sevgi Bulut Fatma Bulut 2023/243 Karahallı Külköy 183 77 Tarla 451,78 Gülperi Alper Feride Yıldırım Metin Alper Ömer Alper 2023/244 Karahallı Külköy 183 35 Tarla 412,85 Alaettin Yıldırım Mehmet Fatih Yıldırım Mustafa Ekrem Yıldırım Fatma Nihal Yıldırım Meliye Yıldırım 2023/245 Karahallı Külköy 202 22 Tarla 433,25 Aysun Yıldırım Ramazan Sürü Arife Ünal Seher Sürü 2023/246 Karahallı Külköy 213 5 Tarla 1391,82 Halime Topal Hüseyin Uysal Gönül Torlak Muhammet Uysal Fatma Topal 2023/247 Karahallı Külköy 213 12 Tarla 964,61 Ayşe Kaya 2023/248 Karahallı Külköy 213 13 Tarla 127,76 Ayşe Vural Cihan Topal Döndü Gürel Halime Gürel Hüseyin Gürel Mustafa Gürel Songül Bağ Zehra Bağ 2023/249 Karahallı Duraklı 129 84 Tarla 804,45 Figen Göç 2023/250 Karahallı Külköy 209 57 Tarla 162,45 Ayşe Kül Kadir Kök Mehmet Kök Mustafa Kök 2023/251 Karahallı Külköy 209 58 Tarla 430,35 Mustafa Kök 2023/254 Karahallı Alfaklar 137 15 Tarla 994,12 Elvan Yalçın 2023/255 Karahallı Alfaklar 136 25 Tarla 383,23 Yaşar Hanım Kaya 2023/256 Karahallı Alfaklar 136 24 Tarla 1411,96 Yaşar Hanım Kaya 2023/257 Karahallı Alfaklar 136 33 Tarla 438,36 Döne Uygur 2023/258 Karahallı Alfaklar 120 94 Bağ 1733,61 Arefe Bayraktar 2023/259 Karahallı Alfaklar 120 160 Bağ 796,45 Haşim Lamba 2023/260 Karahallı Alfaklar 120 175 Tarla 650,18 Mehmet Turgut 2023/261 Karahallı Alfaklar 120 113 Tarla 976,50 Osman Çelik 2023/262 Karahallı Alfaklar 120 111 Tarla 173,15 Mustafa Akgün 2023/263 Karahallı Alfaklar 120 112 Tarla 3007,54 Ayşe Küçergün Gülistan Kervan Habib Taş İsmail Taş Selver Şentürk 2023/264 Karahallı Alfaklar 142 4 Tarla 878,18 Veli Güngör 2023/265 Karahallı Duraklı 129 78 Tarla 815,83 Akif Kaya Ali Kaya Asiye Kaya Bilal Kaya Dilek Tekin Emine Yüksel Mehmet Ali Kaya Mustafa Kaya Ömer Kaya Rukiye Çetinkaya 2023/266 Karahallı Duraklı 128 14 Bağ 763,44 Assiye Demir Faruk Sert Fatma Sert Gülay Nizam İbrahim Sert Mehmet Sert 2023/267 Karahallı Konak 49 62 Tarla 1407,91 Bülent Ecevit Göç Özgür Bilge Göç Saffet Kemal Göç Ümit Göç 2023/268 Karahallı Konak 49 53 Tarla 1035,33 Uğur Bahar 2023/269 Karahallı Konak 49 54 Tarla 672,24 Can Taş Cihan Taş Çiğdem Taş Alicenap Emine Hanım Akyürek İbrahim Ethem Mercan Kumruay Taş Mahmut Tufan Muammer Tufan Müşerref Taş Osman Taş Ömür Mercan Rabia Taş Rahmi Taş Rahmiye Taş Şeref Tufan Tülay Çırak Türkan Dağhan Yasin Taş 2023/270 Karahallı Konak 42 7 Tarla 2786,28 Barış Acar Barış Öztürk Behice İnce Burak Yalçın Bülent İnce Emin Acar Emine İnce Erol Aksoy Fevzi Acar Gülseren Aksoy Levent İnce Muammer Acar Necip İnce Nilgün Yanaşık Nurten İnce Ömür Yalçın Özcan Kalmuk Özcan Kazan Kazakoğlu Özgür Öztürk Özkan İnce Serkan İnce Sevda İnce Sezen İnce Sıddıka İnce Sinem Can İnce Suzan Börekcioğlu Şerife Karahan Şükran Aksoy Tamer İnce Türkan İnce Uğur İnce Veyis Acar Yıldız İnce Zübeyde İnce 2023/271 Karahallı Duraklı 127 27 Bağ 445,57 Şahin Deli 2023/272 Karahallı Duraklı 127 30 Tarla 165,55 Alaeddin Demir 2023/273 Karahallı Duraklı 124 16 Tarla 291,41 Erol Göç Fatma Daşkın İbrahim Göç Ülfet Göç 2023/274 Karahallı Alfaklar 159 3 Bağ 1950,34 Ertuğrul Özer Meral Ertekin Rıza Özer Selim Özer Veli Özer 2023/275 Karahallı Alfaklar 143 29 Tarla 1137,19 Deniz Karasimav 2023/276 Karahallı Alfaklar 143 55 Tarla 1036,02 Ayşe Demir Fatma Yılmaz Hayriye Aydın Hüseyin Yılmaz Merve Yılmaz Meryem Yılmaz Ramazan Yılmaz Yusuf Yılmaz 2023/277 Karahallı Alfaklar 143 57 Tarla 1281,97 Bülbül Güngör 2023/278 Karahallı Alfaklar 143 56 Tarla 72,67 Bülbül Güngör 2023/279 Karahallı Alfaklar 142 5 Tarla 2334,48 Hakan Temel 2023/280 Karahallı Konak 42 17 Tarla 730,19 Halide Karahan Kezban Dilber Macide Gülmez Necip Karahan Serdar Karahan 2023/281 Karahallı Konak 42 16 Tarla 978,78 Emin Acar 2023/282 Karahallı Konak 42 43 PalamutluTarla 905,41 Özlem Özer 2023/283 Karahallı Alfaklar 143 33 Tarla 984,13 Ali Can Kesgin Asım Kesgin Bayram Şentürk Döne Uygur Durdu Atak Eşe Sönmez Halil Kesgin Hüseyin Kesgin İbrahim Şentürk İlkay Kesgin Kadriye Balaban Taner Kesgin 2023/284 Karahallı Alfaklar 143 39 Bağ 1044,73 Fatma Çümen İlknur Gökdurna Sultan Tekin 2023/285

Basın No: ILN01928962

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