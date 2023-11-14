T.C SİVASLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

SİVASLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(KAMULAŞTIRMA İLANI)
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş vekilince aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların tapuda idare adına tescili ile mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. Maddesi gereğince mahkememizce açılmış bulunan bedel tespiti ve tescil davalarında; 1-Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Uşak İli Karahallı İlçesi Konak Mahallesi, Duraklı, Alfaklar, Külköy Köyü sınırları içerisinde rastlanan taşınmazların onaylı imar planı bulunduğundan kamu yararı kararı alınması ve onaylaması gerekmeksizin; 2021/7 sayılı kamulaştırma işlemine başlama kararı gereğince belirtilen taşınmazların mülkiyetinin kamulaştırılmasına karar verildiği,2-Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Yönetim Kurulu'nun 03.10.2019tarih ve 21-730 sayılı toplantı kararı ile onaylandığı,
3- Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Sivaslı Şubesine yatırılacağı,
4- Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
5- Duruşmalarının 15.11.2023 tarihinde Sivaslı Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,
6- Maliklere çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
7- Otuz (30) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği,
Hususundaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarıca ilanen duyurulur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN
İLİ: UŞAK
|İLÇESİ
|KÖYÜ/
MAH.
|ADA
|PARSEL
|VASFI
|MÜLKİYET
|DAVALI
|ESAS
|Karahallı
|Konak
|49
|65
|Tarla
|267,00
|Halime Kalay
|2023/227
|Karahallı
|Konak
|49
|21
|Tarla
|707,01
|Murat Mutlu
Nazmiye Çarkıt
Yasemin Can
Müşerref Varlıoğlu
Mehmet Erdoğan
Ömür Erdoğan
Raziye Şimdi
|2023/228
|Karahallı
|Konak
|51
|206
|Tarla
|115,10
|Cemile Yeşil
|2023/229
|Karahallı
|Konak
|51
|207
|Tarla
|493,33
|Fahrettin Türkoğlu
Muammer Türkoğlu
Güssüm Tufan
Aysel Özden
Hanım Çavuşoğlu
Hamide Zora
Ömer Kesen
İbrahim Kesen
Gülay Karataş
Nuray Gencer
Tülay Uğur
Lütfiye Kesen
Mehmet Çolak
Saffet Çolak
Ayşe Eren
|2023/230
|Karahallı
|Konak
|51
|154
|Tarla
|991,59
|Nazmi Ercan
|2023/231
|Karahallı
|Konak
|51
|155
|Tarla
|291,74
|Ramazan Işık
Özden Özer
Mehmet Işık
Kemal Işık
Sevim Gönen
Ahmet Özer
Hatice Cakcak
Aykut Özer
Tülay Özer
Halime Özer
Mürüvet Gönen
Yeşim Çolak
Yasemin Gönen
|2023/232
|Karahallı
|Konak
|51
|93
|Tarla
|787,26
|Ümmü Işık
Emine Kisbet
Zeliha Işık
Ali Işık
|2023/233
|Karahallı
|Konak
|49
|26
|Tarla
|79,94
|Yaser Canıaz
Yusuf Canıaz
Emine Canıaz
Naile Canıaz
|2023/234
|Karahallı
|Konak
|49
|25
|Tarla
|250,87
|Yaser Canıaz
Yusuf Canıaz
Emine Canıaz
Naile Canıaz
|2023/235
|Karahallı
|Konak
|49
|24
|Tarla
|640,36
|Yaser Canıaz
Yusuf Canıaz
Emine Canıaz
Naile Canıaz
|2023/236
|Karahallı
|Konak
|49
|23
|Bağ
|931,92
|Şeref Kavutçu
Süleyman Kavutçu
Himmet Kavutçu
Uğur Kavutçu
Fatma Kavutçu
|2023/237
|Karahallı
|Konak
|49
|66
|Tarla
|152,80
|Refik Misilli
|2023/238
|Karahallı
|Konak
|49
|22
|Harap Bağ
|294,27
|Fatma Özden
|2023/239
|Karahallı
|Külköy
|209
|53
|Tarla
|667,52
|Kamil Ünal
|2023/240
|Karahallı
|Külköy
|183
|61
|Tarla
|654,58
|Dilek Uğur
Serdar Ceylanw
Fatma Ceylan
|2023/241
|Karahallı
|Külköy
|183
|106
|Tarla
|379,72
|Nuray Akkaya
Uğur Akkaya
|2023/242
|Karahallı
|Külköy
|183
|114
|Tarla
|319,77
|Mustafa Bulut
Sevgi Bulut
Fatma Bulut
|2023/243
|Karahallı
|Külköy
|183
|77
|Tarla
|451,78
|Gülperi Alper
Feride Yıldırım
Metin Alper
Ömer Alper
|2023/244
|Karahallı
|Külköy
|183
|35
|Tarla
|412,85
|Alaettin Yıldırım
Mehmet Fatih Yıldırım
Mustafa Ekrem Yıldırım
Fatma Nihal Yıldırım
Meliye Yıldırım
|2023/245
|Karahallı
|Külköy
|202
|22
|Tarla
|433,25
|Aysun Yıldırım
Ramazan Sürü
Arife Ünal
Seher Sürü
|2023/246
|Karahallı
|Külköy
|213
|5
|Tarla
|1391,82
|Halime Topal
Hüseyin Uysal
Gönül Torlak
Muhammet Uysal
Fatma Topal
|2023/247
|Karahallı
|Külköy
|213
|12
|Tarla
|964,61
|Ayşe Kaya
|2023/248
|Karahallı
|Külköy
|213
|13
|Tarla
|127,76
|Ayşe Vural
Cihan Topal
Döndü Gürel
Halime Gürel
Hüseyin Gürel
Mustafa Gürel
Songül Bağ
Zehra Bağ
|2023/249
|Karahallı
|Duraklı
|129
|84
|Tarla
|804,45
|Figen Göç
|2023/250
|Karahallı
|Külköy
|209
|57
|Tarla
|162,45
|Ayşe Kül
Kadir Kök
Mehmet Kök
Mustafa Kök
|2023/251
|Karahallı
|Külköy
|209
|58
|Tarla
|430,35
|Mustafa Kök
|2023/254
|Karahallı
|Alfaklar
|137
|15
|Tarla
|994,12
|Elvan Yalçın
|2023/255
|Karahallı
|Alfaklar
|136
|25
|Tarla
|383,23
|Yaşar Hanım Kaya
|2023/256
|Karahallı
|Alfaklar
|136
|24
|Tarla
|1411,96
|Yaşar Hanım Kaya
|2023/257
|Karahallı
|Alfaklar
|136
|33
|Tarla
|438,36
|Döne Uygur
|2023/258
|Karahallı
|Alfaklar
|120
|94
|Bağ
|1733,61
|Arefe Bayraktar
|2023/259
|Karahallı
|Alfaklar
|120
|160
|Bağ
|796,45
|Haşim Lamba
|2023/260
|Karahallı
|Alfaklar
|120
|175
|Tarla
|650,18
|Mehmet Turgut
|2023/261
|Karahallı
|Alfaklar
|120
|113
|Tarla
|976,50
|Osman Çelik
|2023/262
|Karahallı
|Alfaklar
|120
|111
|Tarla
|173,15
|Mustafa Akgün
|2023/263
|Karahallı
|Alfaklar
|120
|112
|Tarla
|3007,54
|Ayşe Küçergün
Gülistan Kervan
Habib Taş
İsmail Taş
Selver Şentürk
|2023/264
|Karahallı
|Alfaklar
|142
|4
|Tarla
|878,18
|Veli Güngör
|2023/265
|Karahallı
|Duraklı
|129
|78
|Tarla
|815,83
|Akif Kaya
Ali Kaya
Asiye Kaya
Bilal Kaya
Dilek Tekin
Emine Yüksel
Mehmet Ali Kaya
Mustafa Kaya
Ömer Kaya
Rukiye Çetinkaya
|2023/266
|Karahallı
|Duraklı
|128
|14
|Bağ
|763,44
|Assiye Demir
Faruk Sert
Fatma Sert
Gülay Nizam
İbrahim Sert
Mehmet Sert
|2023/267
|Karahallı
|Konak
|49
|62
|Tarla
|1407,91
|Bülent Ecevit Göç
Özgür Bilge Göç
Saffet Kemal Göç
Ümit Göç
|2023/268
|Karahallı
|Konak
|49
|53
|Tarla
|1035,33
|Uğur Bahar
|2023/269
|Karahallı
|Konak
|49
|54
|Tarla
|672,24
|Can Taş
Cihan Taş
Çiğdem Taş Alicenap
Emine Hanım Akyürek
İbrahim Ethem Mercan
Kumruay Taş
Mahmut Tufan
Muammer Tufan
Müşerref Taş
Osman Taş
Ömür Mercan
Rabia Taş
Rahmi Taş
Rahmiye Taş
Şeref Tufan
Tülay Çırak
Türkan Dağhan
Yasin Taş
|2023/270
|Karahallı
|Konak
|42
|7
|Tarla
|2786,28
|Barış Acar
Barış Öztürk
Behice İnce
Burak Yalçın
Bülent İnce
Emin Acar
Emine İnce
Erol Aksoy
Fevzi Acar
Gülseren Aksoy
Levent İnce
Muammer Acar
Necip İnce
Nilgün Yanaşık
Nurten İnce
Ömür Yalçın
Özcan Kalmuk
Özcan Kazan Kazakoğlu
Özgür Öztürk
Özkan İnce
Serkan İnce
Sevda İnce
Sezen İnce
Sıddıka İnce
Sinem Can İnce
Suzan Börekcioğlu
Şerife Karahan
Şükran Aksoy
Tamer İnce
Türkan İnce
Uğur İnce
Veyis Acar
Yıldız İnce
Zübeyde İnce
|2023/271
|Karahallı
|Duraklı
|127
|27
|Bağ
|445,57
|Şahin Deli
|2023/272
|Karahallı
|Duraklı
|127
|30
|Tarla
|165,55
|Alaeddin Demir
|2023/273
|Karahallı
|Duraklı
|124
|16
|Tarla
|291,41
|Erol Göç
Fatma Daşkın
İbrahim Göç
Ülfet Göç
|2023/274
|Karahallı
|Alfaklar
|159
|3
|Bağ
|1950,34
|Ertuğrul Özer
Meral Ertekin
Rıza Özer
Selim Özer
Veli Özer
|2023/275
|Karahallı
|Alfaklar
|143
|29
|Tarla
|1137,19
|Deniz Karasimav
|2023/276
|Karahallı
|Alfaklar
|143
|55
|Tarla
|1036,02
|Ayşe Demir
Fatma Yılmaz
Hayriye Aydın
Hüseyin Yılmaz
Merve Yılmaz
Meryem Yılmaz
Ramazan Yılmaz
Yusuf Yılmaz
|2023/277
|Karahallı
|Alfaklar
|143
|57
|Tarla
|1281,97
|Bülbül Güngör
|2023/278
|Karahallı
|Alfaklar
|143
|56
|Tarla
|72,67
|Bülbül Güngör
|2023/279
|Karahallı
|Alfaklar
|142
|5
|Tarla
|2334,48
|Hakan Temel
|2023/280
|Karahallı
|Konak
|42
|17
|Tarla
|730,19
|Halide Karahan
Kezban Dilber
Macide Gülmez
Necip Karahan
Serdar Karahan
|2023/281
|Karahallı
|Konak
|42
|16
|Tarla
|978,78
|Emin Acar
|2023/282
|Karahallı
|Konak
|42
|43
|PalamutluTarla
|905,41
|Özlem Özer
|2023/283
|Karahallı
|Alfaklar
|143
|33
|Tarla
|984,13
|Ali Can Kesgin
Asım Kesgin
Bayram Şentürk
Döne Uygur
Durdu Atak
Eşe Sönmez
Halil Kesgin
Hüseyin Kesgin
İbrahim Şentürk
İlkay Kesgin
Kadriye Balaban
Taner Kesgin
|2023/284
|Karahallı
|Alfaklar
|143
|39
|Bağ
|1044,73
|Fatma Çümen
İlknur Gökdurna
Sultan Tekin
|2023/285
Basın No: ILN01928962
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