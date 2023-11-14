T.C. NALLIHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/743 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Eğri Mahallesi

PARSEL NO : 107 ada 32 parsel

VASFI - YÜZÖLÇÜMÜ : Arsa -2.832,87 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: NESLİHAN GÜNSEL (119*****438 T.C. Kimlik Numaralı)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN01930085

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