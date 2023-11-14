T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
Antalya Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Sayı: E-58259118-250.03 - 244236 06.11.2023
Konu: İlan Listesi
BASIN İLAN KURUMUNA
(Antalya Şube Müdürlüğü)
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Antalya Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefleri,
kanuni temsilcisi ve ortakları adına düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmadıklarından
tebliğ edilememiştir.
Bu nedenle ilişikte sunulan ilan listesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104. maddesi
gereğince 15.11.2023 tarihinde Türkiye genelinde çıkan gazetede bir defa ve bir internet haber sitesinde
ilan edilerek ilana ilişkin gazetenin 2 adedinin gönderilmesini rica ederim.
Özer ASLAN
Vergi Dairesi Müdürü
Ek : Ulusal Gazete İlanı (Liste 1 satır)
Basın No: ILN01926433
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