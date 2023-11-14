T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Antalya Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü

Sayı: E-58259118-250.03 - 244236 06.11.2023

Konu: İlan Listesi

BASIN İLAN KURUMUNA (Antalya Şube Müdürlüğü)

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Antalya Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefleri,

kanuni temsilcisi ve ortakları adına düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmadıklarından

tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle ilişikte sunulan ilan listesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104. maddesi

gereğince 15.11.2023 tarihinde Türkiye genelinde çıkan gazetede bir defa ve bir internet haber sitesinde

ilan edilerek ilana ilişkin gazetenin 2 adedinin gönderilmesini rica ederim.

Özer ASLAN Vergi Dairesi Müdürü

Ek : Ulusal Gazete İlanı (Liste 1 satır)

Basın No: ILN01926433

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