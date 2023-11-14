T.C. AKDAĞMADENİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

H Ü K Ü M Ö Z E T İ

DOSYA NO : 2018/271 Esas

KARAR NO : 2023/437

MÜŞTEKİ : GÜLTEN AYÇİÇEK, İbrahim ve Hanife kızı, 10/05/1976 AKDAĞMADENİ doğumlu, TC Kimlik No:***14*42***

SANIK : SEYFETTİN MENTEŞE, İbrahim ve Hanife oğlu, 18/12/1984 SAINT DİE FRANSA doğumlu.

SUÇ : Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 24/08/2018

UYGULANAN KANUN MADDESİ:TCK 86/2. maddesi

KARAR TARİHİ : 14/09/2023

Mahkememizce Sanık Seyfettin MENTEŞE hakkında; Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı verilmiş, müşteki hakkında çıkarılan yurt dışı tebligatları iade dönmüş ve müştekinin mernis adresinin de Fransa olduğu ayrıca yapılan araştırmalarda da müştekinin adresine ulaşılamamış olunması, müşteki Gülten AYÇİÇEK'in adresinin meçhul olması nedeniyle 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilanen tebliğinden itibaren 15 gün sonra müşteki Gülten AYÇİÇEK'e tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğinden itibaren CMK'nun 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde Mahkememize veya bulunan yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle karara karşı Yozgat Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolunun açık olduğu müştekiye ilanen tebliğ olunur.07/11/2023