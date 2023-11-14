SATILACAK VE KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR
(Oltu İlçe Belediye Başkanlığından)
|Sayı
|İl - İlçe
|Mahallesi
|Ada
|Parsel
|
Yüzölçüm
(m2)
|Nitelik
|M2 Fiyatı
|
Muhammen
Bedeli
(TL)
|
Geçici
Teminat
(TL)
|1
|Erzurum-Oltu
|Aslanpaşa
|121
|102
|5.693,22
|Arsa
|880,00
|5.010.033,6
|150.301,008
|Satış
|2
|Erzurum-Oltu
|Arıtaş
|101
|331
|2.256,58
|Bahçe
|41,00
|92.519,78
|2.775,59
|Satış
|3
|Erzurum-Oltu
|Bahçecik
|101
|16
|3.250
|Tarla
|59,00
|191.750,00
|5.752,50
|Satış
|4
|Erzurum-Oltu
|Cumhuriyet
|42
|51
|196,55
|Arsa
|338,00
|66.433,90
|1.993.017
|Satış
|5
|Erzurum-Oltu
|Cumhuriyet
|47
|99
|227,60
|Arsa
|530,00
|120.628,00
|3.618,84
|Satış
|6
|Erzurum-Oltu
|Cumhuriyet
|47
|100
|234,94
|Arsa
|530,00
|124.518,20
|3.735,54
|Satış
|7
|Erzurum-Oltu
|Cumhuriyet
|47
|102
|345,88
|Arsa
|530,00
|183.316,40
|5.499,49
|Satış
|8
|Erzurum-Oltu
|Duralar
|108
|4
|766,00
|Tarla
|33,00
|25.278,00
|758,34
|Satış
|9
|Erzurum-Oltu
|Duralar
|108
|6
|962,88
|Tarla
|33,00
|31.775,04
|953,25
|Satış
|10
|Erzurum-Oltu
|Duralar
|112
|1
|2.384,43
|Çayır
|33,00
|78.686,19
|2.360,58
|Satış
|11
|Erzurum-Oltu
|Duralar
|112
|11
|1.526,45
|Tarla
|33,00
|50.372,85
|1.511,18
|Satış
|12
|Erzurum-Oltu
|Duralar
|115
|3
|3.392,77
|Çayır
|33,00
|111.961,41
|3.358,84
|Satış
|13
|Erzurum-Oltu
|Duralar
|116
|4
|4.334,13
|Tarla
|33,00
|143.026,29
|4.290,78
|Satış
|14
|Erzurum-Oltu
|Halitpaşa
|167
|284
|1.959,46
|Arsa
|244,00
|478.108,24
|14.343,24
|Satış
|15
|Erzurum-Oltu
|Halitpaşa
|183
|3
|303,50
|Arsa
|280,00
|84.980,00
|2.549,40
|Satış
|16
|Erzurum-Oltu
|Kaleboğazı
|-
|2047
|862,51
|Sulu Tarla
|170,00
|146.626,70
|4.398,80
|Satış
|17
|Erzurum-Oltu
|Karataş
|125
|3
|4900,92
|Arsa
|35,00
|171.532,20
|5.145,96
|Satış
|18
|Erzurum-Oltu
|K.Karabekir
|74
|24
|407,87
|Arsa
|700,00
|285.509,00
|8.565,27
|Satış
|19
|Erzurum-Oltu
|Tuzla
|148
|1
|391,92
|Arsa
|44,00
|17.244,48
|517,33
|Satış
|20
|Erzurum-Oltu
|Tuzla
|148
|12
|380,11
|Arsa
|44,00
|16.724,84
|501,74
|Satış
|21
|Erzurum-Oltu
|Tuzla
|135
|6
|456,13
|Arsa
|44,00
|20.069,72
|602,09
|Satış
|22
|Erzurum-Oltu
|Tuzla
|135
|7
|403,62
|Arsa
|44,00
|17.759,28
|532,77
|Satış
|23
|Erzurum-Oltu
|Tuzla
|135
|1
|433,46
|Arsa
|44,00
|19.072,24
|572,16
|Satış
|24
|Erzurum-Oltu
|Tuzla
|135
|12
|352,49
|Arsa
|44,00
|15.509,56
|465,28
|Satış
|25
|Erzurum-Oltu
|Tuzla
|108
|10
|832,53
|Arsa
|44,00
|36.631,32
|1.098,93
|Satış
|26
|Erzurum-Oltu
|Tuzla
|107
|4
|703,70
|Arsa
|44,00
|30.962,80
|928,88
|Satış
|27
|Erzurum-Oltu
|Toklu
|119
|1
|1.021,00
|Arsa
|40,00
|40.840,00
|1.225,20
|Satış
|28
|Erzurum-Oltu
|Ünlükaya
|111
|1
|36.500
|Tarla
|85,00
|3.102,500
|93.075,00
|Satış
|29
|Erzurum-Oltu
|Aslanpaşa
|86
|63
|24,5 (Z08)
|İşyeri
|50
|1.225,00
|36,75
|Kiralama
|30
|Erzurum-Oltu
|Aslanpaşa
|86
|63
|16,1 (Z09)
|İşyeri
|50
|805,00
|24,15
|Kiralama
|31
|Erzurum-Oltu
|Şendurak
|120
|1
|72 (No:6)
|İşyeri
|50
|3.600,00
|108,00
|Kiralama
1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve yukarıdaki tabloda yeri, cinsi, özellikleri, muhammen bedeli belirtilen taşınmaz malların satış ve kira ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Belediye Encümeni tarafından yapılacaktır.
2-Her parselin satışı ve kiralanması aynı ihalede ayrı, ayrı yapılacaktır.
3-İhale Geçici teminatları Muhammen Bedelin %3'dür. Geçici teminat nakit olarak Oltu İlçe Belediyesinin Oltu Ziraat Bankası Şubesindeki TR 37 0001 0000 0225 7999 5650 01 no'lu hesabına ilanda belirtildiği gibi yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.
4-İhale Belediye Encümenince İlçemiz Aslanpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:16 adresinde bulunan Oltu İlçe Belediyesi Hizmet Binasının Encümen Toplantı Salonunda 27/11/2023 Pazartesi günü saat 14.00'da Encümen Başkanlığı huzurunda pey sürmek kaydı ile yapılacaktır.
5-Satış ve kiralama ihalesi yapılacak olan taşınmazlara ait şartname, mesai saatleri içerisinde Oltu İlçe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir.
6-İhaleye katılacakların 250,00 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) İhale Dosya bedeli karşılığında İhale Dosyası almaları zorunludur.
İLAN OLUNUR.
Basın No: ILN01931379
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