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MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 00:01 Güncelleme 14 Kasım 2023, 07:12
Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 14 Kasım 2023, 07:12

İ L A N

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FETHİYE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Fethiye Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Fethiye Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
SIRA

NO

 ADI SOYADI /ÜNVANI VERGİ KİMLİK NO BİLİNEN SON ADRESİ BELGENİN

TÜRÜ

 BELGENİN

NUMARASI

 DÖNEMİ ANA VERGİ

TÜRÜ

 MİKTARI
1 NIKA GOGITIDZE 396 135 2818 BATUMİ AFXATZETİS / 12/18 GÜRCİSTAN ÖDEME EMRİ 2022041566Vaa0000003 01/2021-12/2021 9019 1.235.586,70 TL

Basın No: ILN01928386

#ilan.gov.tr

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