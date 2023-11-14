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İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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ALİAĞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
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ÖDEME EMRİ İLANI
|Aliağa Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden olup,ad ve soyadları ile ünvanları aşağıda yazılı bulunan gerçek ve tüzel kişiler adına tanzim edilen ödeme emirleri kayıtlı adreslerinin bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı VUK.nun 103 ve 106. maddeleri gereğince ilgililerin bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya dilekçe ile müracat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın bitiminde müracatta bulunmayan veya adresini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|SIRA NO
|VERGİ KİMLİK NO
|T.C.NO:
|ADI-SOYADI (ÜNVANI)
|ADRESİ:
|İL:
|İLÇE
|NEVİ:
|DÖNEMİ
|MİKTARI (TL)
|ÖDEME EMRİ NO.(TAKİP NO)
|1
|7500030030
|11509370938
|ABDULKADİR SARIEROĞLULARINDAN (8960899091 USTA ELLER DEMİR ÇELİK LTD. ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİSİ )
|KPS YOK
|YOK
|YOK
|.0015/3080
|01/2021-12/2021
|1970861,85
|2023082414QRO0000065
Basın No: ILN01931798
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