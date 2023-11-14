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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
|VERGİ NUMARASI
|ADRESİ
|VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ
|TAKİP NO
|VERGİNİN
NEVİ
|CEZANIN
NEVİ
|VERGİNİN
MİKTARI
|CEZANIN
MİKTARI
|AHMET ŞİMŞEK
|8110032817
|YAKACIK ÇARŞI MAH. GÜLSULTAN SK. Kapı No:14 Daire No:0 Tel: KARTAL İST.
|201802201802
|2023092514GiI0000018
|0003
|0003
|84.921,43
|AHMET ŞİMŞEK
|8110032817
|YAKACIK ÇARŞI MAH. GÜLSULTAN SK. Kapı No:14 Daire No:0 Tel: KARTAL İST.
|201801201812
|2023092514GiI0000008
|4415
|4415
|13.943,73
|AHMET ŞİMŞEK
|8110032817
|YAKACIK ÇARŞI MAH. GÜLSULTAN SK. Kapı No:14 Daire No:0 Tel: KARTAL İST.
|201807201807
|2023092514GiI0000009
|0003
|0003
|127.888,17
|AHMET ŞİMŞEK
|8110032817
|YAKACIK ÇARŞI MAH. GÜLSULTAN SK. Kapı No:14 Daire No:0 Tel: KARTAL İST.
|201805201805
|2023092514GiI0000012
|0003
|0003
|103.793,24
|TASF.HAL. TAÇ AVİZE KİMYA İNŞAAT SAN.VE
|8150068568
|EMEKYEMEZ MAH. YOLCUZADE İSKENDER CAD. Kapı No:12 Daire No: Tel: BEYOĞLU İST.
|201802201802
|2023022414GiI0001170
|0015
|0015
|13.185,95
|TAMGA DENETİM DANIŞMANLIK SERBEST MUH. M
|8150180247
|ESENTEPE MAH/SEMT MİLANGAZ CAD. Kapı No:77 A2 Daire No:220 Tel: KARTAL İST.
|201801201812
|2020111814GiI0000119
|4410
|4410
|12.306,24
|AYŞE DEMİRCİ
|8200207601
|MEVLANA MAH. VEDA SK. Kapı No:18 Daire No:3 Tel: SANCAKTEPE İST.
|201207201207
|2018031514GiI0001037
|0015
|1084
|17.177,63
|AYŞE DEMİRCİ
|8200207601
|MEVLANA MAH. VEDA SK. Kapı No:18 Daire No:3 Tel: SANCAKTEPE İST.
|201207201207
|2018031514GiI0001037
|0015
|0015
|18.876,52
|AYŞE DEMİRCİ
|8200207601
|MEVLANA MAH. VEDA SK. Kapı No:18 Daire No:3 Tel: SANCAKTEPE İST.
|201308201308
|2018102714GiI0000486
|0015
|1084
|24.263,55
|AYŞE DEMİRCİ
|8200207601
|MEVLANA MAH. VEDA SK. Kapı No:18 Daire No:3 Tel: SANCAKTEPE İST.
|201308201308
|2018102714GiI0000486
|0015
|0015
|29.374,76
|AYŞE DEMİRCİ
|8200207601
|MEVLANA MAH. VEDA SK. Kapı No:18 Daire No:3 Tel: SANCAKTEPE İST.
|201306201306
|2018102714GiI0000565
|0015
|0015
|11.272,64
|AYŞE DEMİRCİ
|8200207601
|MEVLANA MAH. VEDA SK. Kapı No:18 Daire No:3 Tel: SANCAKTEPE İST.
|201207201207
|2018031514GiI0001037
|0015
|3080
|18.876,52
|AYŞE DEMİRCİ
|8200207601
|MEVLANA MAH. VEDA SK. Kapı No:18 Daire No:3 Tel: SANCAKTEPE İST.
|201306201306
|2018102714GiI0000565
|0015
|3080
|33.817,92
|AYŞE DEMİRCİ
|8200207601
|MEVLANA MAH. VEDA SK. Kapı No:18 Daire No:3 Tel: SANCAKTEPE İST.
|201307201307
|2018102714GiI0000576
|0015
|3080
|28.812,75
|AYŞE DEMİRCİ
|8200207601
|MEVLANA MAH. VEDA SK. Kapı No:18 Daire No:3 Tel: SANCAKTEPE İST.
|201308201308
|2018102714GiI0000486
|0015
|3080
|88.124,28
|AYŞE DEMİRCİ
|8200207601
|MEVLANA MAH. VEDA SK. Kapı No:18 Daire No:3 Tel: SANCAKTEPE İST.
|201305201305
|2018102714GiI0000555
|0015
|3080
|21.452,82
|METİN TAŞKULU
|8290119035
|HÜRRİYET MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. Kapı No:48 Daire No:1 Tel: KARTAL İST.
|201807201807
|2023082914GiI0000039
|0015
|0015
|11.007,67
|TEKİN TAŞKULU
|8290125241
|HÜRRİYET MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. Kapı No:48 Daire No:3 Tel: KARTAL İST.
|201807201807
|2023082914GiI0000003
|0015
|0015
|11.007,67
|ALİ TAYYAR
|8330205619
|ERKİLET OSMAN GAZİ MAH. MİNE SK. Kapı No:5 Daire No: Tel: KOCASİNAN KAYSERİ
|201309201309
|2018041514GiI0000755
|0015
|0015
|17.191,62
|ALİ TAYYAR
|8330205619
|ERKİLET OSMAN GAZİ MAH. MİNE SK. Kapı No:5 Daire No: Tel: KOCASİNAN KAYSERİ
|201309201309
|2018041514GiI0000755
|0015
|1084
|12.274,82
|ALİ TAYYAR
|8330205619
|ERKİLET OSMAN GAZİ MAH. MİNE SK. Kapı No:5 Daire No: Tel: KOCASİNAN KAYSERİ
|201311201311
|2018041514GiI0000760
|0015
|3080
|16.171,59
|ALİ TAYYAR
|8330205619
|ERKİLET OSMAN GAZİ MAH. MİNE SK. Kapı No:5 Daire No: Tel: KOCASİNAN KAYSERİ
|201308201308
|2018041514GiI0000752
|0015
|3080
|11.187,24
|ALİ TAYYAR
|8330205619
|ERKİLET OSMAN GAZİ MAH. MİNE SK. Kapı No:5 Daire No: Tel: KOCASİNAN KAYSERİ
|201310201310
|2018041514GiI0000759
|0015
|3080
|16.227,00
|ALİ TAYYAR
|8330205619
|ERKİLET OSMAN GAZİ MAH. MİNE SK. Kapı No:5 Daire No: Tel: KOCASİNAN KAYSERİ
|201312201312
|2018041514GiI0000764
|0015
|3080
|15.870,51
|ALİ TAYYAR
|8330205619
|ERKİLET OSMAN GAZİ MAH. MİNE SK. Kapı No:5 Daire No: Tel: KOCASİNAN KAYSERİ
|201309201309
|2018041514GiI0000755
|0015
|3080
|51.574,86
|TELA TEKSTİL İNŞAATMETAL OTO.TEM.ÜRN.İÇV
|8360445857
|ORHANTEPE M BANKALAR C.EŞREF SK Kapı No:5 Daire No:A Tel:5349281884 KARTAL İST.
|201301201312
|2018062514GiI0000967
|0010
|0010
|11.563,11
|TELA TEKSTİL İNŞAATMETAL OTO.TEM.ÜRN.İÇV
|8360445857
|ORHANTEPE M BANKALAR C.EŞREF SK Kapı No:5 Daire No:A Tel:5349281884 KARTAL İST.
|201311201311
|2018062514GiI0000973
|0015
|3080
|23.446,29
|TELA TEKSTİL İNŞAATMETAL OTO.TEM.ÜRN.İÇV
|8360445857
|ORHANTEPE M BANKALAR C.EŞREF SK Kapı No:5 Daire No:A Tel:5349281884 KARTAL İST.
|201301201312
|2018062514GiI0000967
|0010
|3080
|34.689,33
|TELA TEKSTİL İNŞAATMETAL OTO.TEM.ÜRN.İÇV
|8360445857
|ORHANTEPE M BANKALAR C.EŞREF SK Kapı No:5 Daire No:A Tel:5349281884 KARTAL İST.
|201310201312
|2018062514GiI0000970
|0033
|3080
|34.689,33
|ALPER TETİKER
|8410179556
|ORHANTEPE MAH. CEYLİN SK. KUŞCUBABA APT Kapı No:3 Daire No:2 Tel: KARTAL İST.
|201802201802
|2019091914GiI0000056
|0015
|0015
|37.189,75
|TNL LOJİSTİK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET Lİ
|8500327981
|CEVİZLİ MAH/SEMT KURŞUNLU SK. Kapı No:2 Daire No:368 Tel: MALTEPE İST.
|201409201409
|2018121114GiI0000368
|0015
|0015
|152.236,25
|TNL LOJİSTİK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET Lİ
|8500327981
|CEVİZLİ MAH/SEMT KURŞUNLU SK. Kapı No:2 Daire No:368 Tel: MALTEPE İST.
|201408201408
|2018121114GiI0000363
|0015
|0015
|73.486,31
|TNL LOJİSTİK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET Lİ
|8500327981
|CEVİZLİ MAH/SEMT KURŞUNLU SK. Kapı No:2 Daire No:368 Tel: MALTEPE İST.
|201407201407
|2018121114GiI0000383
|0015
|0015
|20.876,20
|TNL LOJİSTİK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET Lİ
|8500327981
|CEVİZLİ MAH/SEMT KURŞUNLU SK. Kapı No:2 Daire No:368 Tel: MALTEPE İST.
|201406201406
|2018121114GiI0000379
|0015
|0015
|76.022,91
|TNL LOJİSTİK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET Lİ
|8500327981
|CEVİZLİ MAH/SEMT KURŞUNLU SK. Kapı No:2 Daire No:368 Tel: MALTEPE İST.
|201403201403
|2018121114GiI0000367
|0015
|0015
|19.251,17
|TNL LOJİSTİK SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET Lİ
|8500327981
|CEVİZLİ MAH/SEMT KURŞUNLU SK. Kapı No:2 Daire No:368 Tel: MALTEPE İST.
|201405201405
|2018121114GiI0000374
|0015
|0015
|63.440,49
|YILDIZ ULUER
|8510359826
|SULTAN ORHAN MAH. 1159. SK. Kapı No:7 Daire No: Tel: GEBZE KOCAELİ
|201707201707
|2023091114GiI0000023
|0015
|0015
|235.870,34
|YILDIZ ULUER
|8510359826
|SULTAN ORHAN MAH. 1159. SK. Kapı No:7 Daire No: Tel: GEBZE KOCAELİ
|201601201612
|2023091114GiI0000007
|0010
|0010
|51.584,48
|MUAMMER TOPKAPI
|8540136741
|KUMLA MAH. SEDEF SK. Kapı No:7 Daire No:8 Tel: GEMLİK BURSA
|201601201612
|2022121414GiI0002602
|4310
|4310
|75.025,10
|MUAMMER TOPKAPI
|8540136741
|KUMLA MAH. SEDEF SK. Kapı No:7 Daire No:8 Tel: GEMLİK BURSA
|201601201612
|2022121414GiI0002628
|4315
|4315
|105.836,75
|MUAMMER TOPKAPI
|8540136741
|KUMLA MAH. SEDEF SK. Kapı No:7 Daire No:8 Tel: GEMLİK BURSA
|201606201606
|2022121414GiI0002717
|0015
|0015
|14.004,00
|MUAMMER TOPKAPI
|8540136741
|KUMLA MAH. SEDEF SK. Kapı No:7 Daire No:8 Tel: GEMLİK BURSA
|201701201712
|2022121414GiI0002720
|0010
|0010
|41.209,80
|MUAMMER TOPKAPI
|8540136741
|KUMLA MAH. SEDEF SK. Kapı No:7 Daire No:8 Tel: GEMLİK BURSA
|201601201612
|2022121414GiI0002723
|9237
|9237
|1.040.854,66
|TANER TORAMAN
|8560007327
|ALTAYÇEŞME MAH. ŞEHİT TANER ÇELİKDEMİR SK. A BLOK Kapı No:8 A Daire No:1 Tel: MALTEPE İST.
|201209201209
|2018031514GiI0001065
|0015
|0015
|12.351,46
|TANER TORAMAN
|8560007327
|ALTAYÇEŞME MAH. ŞEHİT TANER ÇELİKDEMİR SK. A BLOK Kapı No:8 A Daire No:1 Tel: MALTEPE İST.
|201209201209
|2018031514GiI0001065
|0015
|3080
|37.054,38
|TANER TORAMAN
|8560007327
|ALTAYÇEŞME MAH. ŞEHİT TANER ÇELİKDEMİR SK. A BLOK Kapı No:8 A Daire No:1 Tel: MALTEPE İST.
|201212201212
|2018031514GiI0001047
|0015
|3080
|32.043,51
|TRANSASYA TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞ.OTO.İÇ
|8590562892
|ESENTEPE MAH/SEMT MİLANGAZ CAD. Kapı No:77 A2 Daire No:90 Tel: KARTAL İST.
|201401201412
|2021101414GiI0006326
|0010
|1084
|26.193,90
|TRANSASYA TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞ.OTO.İÇ
|8590562892
|ESENTEPE MAH/SEMT MİLANGAZ CAD. Kapı No:77 A2 Daire No:90 Tel: KARTAL İST.
|201401201412
|2021101414GiI0006326
|0010
|0010
|50.567,37
|TRANSASYA TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞ.OTO.İÇ
|8590562892
|ESENTEPE MAH/SEMT MİLANGAZ CAD. Kapı No:77 A2 Daire No:90 Tel: KARTAL İST.
|201409201409
|2021101414GiI0006332
|0015
|0015
|13.117,78
|TRANSASYA TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞ.OTO.İÇ
|8590562892
|ESENTEPE MAH/SEMT MİLANGAZ CAD. Kapı No:77 A2 Daire No:90 Tel: KARTAL İST.
|201409201409
|2021101414GiI0006332
|0015
|3080
|39.353,34
|TRANSASYA TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞ.OTO.İÇ
|8590562892
|ESENTEPE MAH/SEMT MİLANGAZ CAD. Kapı No:77 A2 Daire No:90 Tel: KARTAL İST.
|201408201408
|2021101414GiI0006331
|0015
|3080
|22.171,41
|TRANSASYA TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞ.OTO.İÇ
|8590562892
|ESENTEPE MAH/SEMT MİLANGAZ CAD. Kapı No:77 A2 Daire No:90 Tel: KARTAL İST.
|201401201412
|2021101414GiI0006326
|0010
|3080
|151.702,11
|TRANSASYA TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞ.OTO.İÇ
|8590562892
|ESENTEPE MAH/SEMT MİLANGAZ CAD. Kapı No:77 A2 Daire No:90 Tel: KARTAL İST.
|201407201407
|2021101414GiI0006330
|0015
|3080
|22.983,75
|TRANSASYA TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞ.OTO.İÇ
|8590562892
|ESENTEPE MAH/SEMT MİLANGAZ CAD. Kapı No:77 A2 Daire No:90 Tel: KARTAL İST.
|201410201410
|2021101414GiI0006333
|0015
|3080
|18.489,09
|TRANSASYA TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞ.OTO.İÇ
|8590562892
|ESENTEPE MAH/SEMT MİLANGAZ CAD. Kapı No:77 A2 Daire No:90 Tel: KARTAL İST.
|201405201405
|2021101414GiI0006328
|0015
|3080
|22.798,44
|TRANSASYA TEKSTİL TURİZM GIDA İNŞ.OTO.İÇ
|8590562892
|ESENTEPE MAH/SEMT MİLANGAZ CAD. Kapı No:77 A2 Daire No:90 Tel: KARTAL İST.
|201410201412
|2021101414GiI0006327
|0033
|3080
|151.702,11
|TASF.HAL.TUANAVOODS DIŞ TİCARET ANONİM Ş
|8590641729
|SULTAN ORHAN MAH. HÜKÜMET CAD. RAYKO KERESTECİ Kapı No:227 Daire No: Tel:5076530253 GEBZE KOCAELİ
|201801201812
|2020111814GiI0000101
|4418
|4418
|33.806,98
|TUGRA YAPI A.Ş.
|8600394437
|OSMANAĞA MAH. PAVLONYA SK. Kapı No:1 Daire No:36 Tel:5324566644 KADIKÖY İST.
|201501201512
|2018062514GiI0001277
|0010
|3080
|18.139,18
|ŞABAN ULU
|8870052320
|ESENTEPE MAH. İNÖNÜ CAD. ULU APT Kapı No:109 Daire No:4 Tel:5397133957 KARTAL İST.
|201501201512
|2019101114GiI0000398
|9053
|9053
|23.502,90
|KAMİL ULUER
|8890140750
|ALTAYÇEŞME MAH. PROF. SULHİ DÖNMEZER SK. Kapı No:2 Daire No:7 Tel: MALTEPE İST.
|201601201612
|2023091114GiI0000075
|0010
|0010
|51.584,48
|KAMİL ULUER
|8890140750
|ALTAYÇEŞME MAH. PROF. SULHİ DÖNMEZER SK. Kapı No:2 Daire No:7 Tel: MALTEPE İST.
|201707201707
|2023091114GiI0000091
|0015
|0015
|235.870,34
|TASF.HAL.UNİMARKS GROUP MEDYA TANITIM SA
|8920336393
|CEVİZLİ MAHALLESİ ZUHAL CADDE Kapı No:44 A Daire No:- Tel: MALTEPE İST.
|201803201803
|2018062514GiI0003110
|0015
|0015
|12.787,46
|HASAN UZAN
|9000271382
|FATİH MAH. ORMANCIK SK. Kapı No:17 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE İST.
|201209201209
|2018031514GiJ0001181
|0015
|1084
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|HASAN UZAN
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|FATİH MAH. ORMANCIK SK. Kapı No:17 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE İST.
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|0015
|22.445,16
|HASAN UZAN
|9000271382
|FATİH MAH. ORMANCIK SK. Kapı No:17 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE İST.
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|13.146,62
|HASAN UZAN
|9000271382
|FATİH MAH. ORMANCIK SK. Kapı No:17 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE İST.
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|9000271382
|FATİH MAH. ORMANCIK SK. Kapı No:17 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE İST.
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|HASAN UZAN
|9000271382
|FATİH MAH. ORMANCIK SK. Kapı No:17 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE İST.
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|FATİH MAH. ORMANCIK SK. Kapı No:17 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE İST.
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|FATİH MAH. ORMANCIK SK. Kapı No:17 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE İST.
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|11.699,39
|HASAN UZAN
|9000271382
|FATİH MAH. ORMANCIK SK. Kapı No:17 Daire No:1 Tel: SANCAKTEPE İST.
|201201201201
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|18.049,29
|EFBAY OTOMOTİV İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ
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|K.TEPE MH. OLGUNLAR SK Kapı No:8 Daire No: Tel: BAKIRKÖY İST.
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|EFBAY OTOMOTİV İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ
|9310207606
|K.TEPE MH. OLGUNLAR SK Kapı No:8 Daire No: Tel: BAKIRKÖY İST.
|201201201212
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|46.977,57
|NURETTİN YILDIRIM
|9580228048
|CEVİZLİ MAH. ANAFARTALAR CAD. Kapı No:8 Daire No:2 Tel: KARTAL İST.
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|9053
|86.764,36
|FUAT YILDIZ
|9610498602
|OSMANGAZİ MAH. KADİFE SK. Kapı No:8C Daire No:3 Tel: SANCAKTEPE İST.
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|9053
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|9850264446
|SOĞANLIK YENİ MAH. MENDERES SK. Kapı No:10 Daire No:17 Tel: KARTAL İST.
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|4410
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|9930144368
|ESENYALI MAH. SEYRANTEPE SK. Kapı No:4 Daire No:3 Tel: PENDİK İST.
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|4415
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|ATİLLA ZENGİN
|9970172652
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|ATİLLA ZENGİN
|9970172652
|YUNUS MAH. MUHTEŞEM SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: KARTAL İST.
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|2019091114GiJ0000873
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|0015
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|9970172652
|YUNUS MAH. MUHTEŞEM SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: KARTAL İST.
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|ATİLLA ZENGİN
|9970172652
|YUNUS MAH. MUHTEŞEM SK. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: KARTAL İST.
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|3074
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|9980535746
|. ESENLER İST.
|201410201412
|2019091614GiJ0000001
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|Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına alınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V,U,K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur
Basın No: ILN01930744
#ilan.gov.tr