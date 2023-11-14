GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2024 YILI İÇERİSİNDE GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ GENELİNDE YAĞMURSUYU HATLARININ BAKIMI VE YENİ İMALAT YAPILMASI İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|:
|2023/1274158
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|MERKEZ MAHALLESİ CUMHURİYET MEYDANI NO:20 34245 GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124535351 - 2124535061
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
|a) Adı
|:
|2024 YILI İÇERİSİNDE GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ GENELİNDE YAĞMURSUYU HATLARININ BAKIMI VE YENİ İMALAT YAPILMASI İŞİ
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|32 KALEM 2024 YILI İÇERİSİNDE GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ GENELİNDE YAĞMURSUYU HATLARININ BAKIMI VE YENİ İMALAT YAPILMASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|GAZİOSMANPAŞA İlçe Sınırları Dahilinde
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Yer tesliminden itibaren 350 (ÜçyüzElli) takvim günüdür.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|06.12.2023 - 11:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyim belgeleri:
|Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
|4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
|4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|YAPIM İŞLERİ İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN (A) IV.GRUP İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
|4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
|İş deneyim belgesi yerine diplomalarını idareye sunmak isteyen inşaat mühendisliği bölümünü bitirmiş olan gerçek kişilerin diplomaları iş deneyim belgelerine denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
|Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
|A. Değerlendirme isteklinin teklif tutarı ile fiyat dışı unsur üzerinden alacağı puanlar toplanmak suretiyle yapılacaktır. A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması ( TP: 50 puan ) Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Aşırı düşük teklif sorgusu öncesi yeterlik kriterlerini sağlayan istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. TP: Teklif puanı TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı TF: İsteklinin teklif fiyatı A.2 Kalite ve Maliyet Yapılarının Uyumu Puanlaması ( MP: 50 puan ) Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sıra No İş Kalemi Adı Birim Puanı 1 Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) M3 (2 puan) 2 Sfero döküm çerçeveli baca kapağı (88 kg, ID400, GGG50 sfero döküm, kilitli, EPDM contalı) AD (2 puan) 9 STABİLİZE(08.008)MALZEME İLE HENDEK,TEMEL DOLGUSU YAPILMASI M3 (3 puan) 13 Kombine Kanal Temizleme Aracı ve Ekibi Kiralanması AY (10 puan) 14 Polimer Beton Hazneli,Sfero Döküm Izgaralı Yağmursuyu Oluğu Temin Edilmesi ve Yerine Montajı(125x150x20) AD (1 puan) 15 Dairesel Muayene Baca Kapaklarının Yükseltilerek Asfalt Seviyesine Getirilmesi AD (3 puan) 16 60x60 Izgaraların Yükseltilerek asfalt seviyesine getirilmesi AD (6 puan) 18 50*110 cm ölçülerinde imal edilmiş korozyona karşı dayanımı yüksek pürüzsüz prefabrik ızgara tabanının montajının asfalt üst kotuna göre yükseklik ayarının yapılarak yerine montajının yapılması AD (4 puan) 19 Otomatik kilitli ve çift menteşeli, en az 120 ° açılabilen paslanmaya karşı dayanımı yüksek, Sfero Döküm Izgara temini ve yerine montajı AD (5 puan) 20 Ø300 MM MUFLU BETON KANALİZASYON BORULARININ DÖŞENMESİ MT (2 puan) 21 Ø400 MM MUFLU BETON KANALİZASYON BORULARININ DÖŞENMESİ MT (2 puan) 25 150 Mm Çapında Pimaş Boru Temini Ve Yerine Montajı AD (3 puan) 26 Prefabrik Muayene Bacası Konik Elemanı İle Baca Teşkili AD (1 puan) 27 Kırma taş (ocaktan) nakli M3 (2 puan) 28 Kum çakıl(bedeli hariç) nakli M3 (1 puan) 29 Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli TON (3 puan) Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %95 - %105 aralığında (%95 ve %105 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %95 - %105 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır A.3. Toplam puan Toplam değerlendirme puanı; DP = TP + MP formülü ile hesaplanacaktır. ( TP ) teklif fiyat puanı ( MP ) Kalite ve Maliyet Yapılarının Uyumu Puanlaması Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirilme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
Basın No: ILN01930257
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