GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

A. Değerlendirme isteklinin teklif tutarı ile fiyat dışı unsur üzerinden alacağı puanlar toplanmak suretiyle yapılacaktır. A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması ( TP: 50 puan ) Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Aşırı düşük teklif sorgusu öncesi yeterlik kriterlerini sağlayan istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. TP: Teklif puanı TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı TF: İsteklinin teklif fiyatı A.2 Kalite ve Maliyet Yapılarının Uyumu Puanlaması ( MP: 50 puan ) Kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve maliyet yapılarının uyumu puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sıra No İş Kalemi Adı Birim Puanı 1 Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) M3 (2 puan) 2 Sfero döküm çerçeveli baca kapağı (88 kg, ID400, GGG50 sfero döküm, kilitli, EPDM contalı) AD (2 puan) 9 STABİLİZE(08.008)MALZEME İLE HENDEK,TEMEL DOLGUSU YAPILMASI M3 (3 puan) 13 Kombine Kanal Temizleme Aracı ve Ekibi Kiralanması AY (10 puan) 14 Polimer Beton Hazneli,Sfero Döküm Izgaralı Yağmursuyu Oluğu Temin Edilmesi ve Yerine Montajı(125x150x20) AD (1 puan) 15 Dairesel Muayene Baca Kapaklarının Yükseltilerek Asfalt Seviyesine Getirilmesi AD (3 puan) 16 60x60 Izgaraların Yükseltilerek asfalt seviyesine getirilmesi AD (6 puan) 18 50*110 cm ölçülerinde imal edilmiş korozyona karşı dayanımı yüksek pürüzsüz prefabrik ızgara tabanının montajının asfalt üst kotuna göre yükseklik ayarının yapılarak yerine montajının yapılması AD (4 puan) 19 Otomatik kilitli ve çift menteşeli, en az 120 ° açılabilen paslanmaya karşı dayanımı yüksek, Sfero Döküm Izgara temini ve yerine montajı AD (5 puan) 20 Ø300 MM MUFLU BETON KANALİZASYON BORULARININ DÖŞENMESİ MT (2 puan) 21 Ø400 MM MUFLU BETON KANALİZASYON BORULARININ DÖŞENMESİ MT (2 puan) 25 150 Mm Çapında Pimaş Boru Temini Ve Yerine Montajı AD (3 puan) 26 Prefabrik Muayene Bacası Konik Elemanı İle Baca Teşkili AD (1 puan) 27 Kırma taş (ocaktan) nakli M3 (2 puan) 28 Kum çakıl(bedeli hariç) nakli M3 (1 puan) 29 Şantiye dışına kamyonla kazı malz. ve moloz nakli TON (3 puan) Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %95 - %105 aralığında (%95 ve %105 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %95 - %105 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır A.3. Toplam puan Toplam değerlendirme puanı; DP = TP + MP formülü ile hesaplanacaktır. ( TP ) teklif fiyat puanı ( MP ) Kalite ve Maliyet Yapılarının Uyumu Puanlaması Ekonomik açıdan en avantajlı teklif değerlendirilme puanı en yüksek olan istekliye ait tekliftir.