İLAN GAZİANTEP 2. AİLE MAHKEMESİ ESAS: 2022/740

Davacı, MURAT ASLAN ile Davalı, ARUBE JASER arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle; Davacı vekili, tarafların 15/06/2017 yılında evlendiklerini, bu evlilikten çocukları bulunmadığı, evlilik boyunca evlilik müessesinin vermiş olduğu sorumlulukların hiçbirini yerine getirmediği,7 ay kadar önce müvekkili arayarak boşanma davası açmasını istediğini, evde bulunan tüm altın, para ve değerli eşyaları alarak kendisini bir daha aramamasını söyleyerek evi terk ettiğini belirterektarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.DAVALI: ARUBE JASER - 99479636766 yabancı kimlik numaralı, - 5411 mah. 3 ocak mahdış kapı no: 23 iç kapı no:1 adresinde ikamet eder.

Davalının bu tebliğe karşılık 2 hafta içerisinde cevap dilekesi sunabileceği, ilanen tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceğininayrıca İHTAR EDİLMESİNE, ayrıca davalının 16/11/2023 günü saat 10/:05'de yapılacakduruşmada kendisini bizzat veya bir vekil ile temsi ettirmesi aksi takdirde yokluğunda karar verileceği tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01931763

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