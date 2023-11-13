VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

EMLAK İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN METNİ

MADDE 1: Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait İlimiz Edremit İlçesi Eskicami ve Yenicami Mahallesinde bulunan ve aşağıda listede belirtilen 35 adet taşınmazın Van Büyükşehir Belediyesinin 08.11.2023 tarih ve 319 sayılı Meclis Kararı gereğince satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif usulü ile ihale yapılacaktır.

MADDE 2: Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 27.11.2023 tarihinde Pazartesi günü saat 10:00'da, İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat Encümen Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile ihale yapılacaktır.

MADDE 3: İşin muhammen bedeli taşınmazların tabloda ayrı ayrı belirtilmiş olup,

Sıra Mahallesi Ada/Parsel Alan Lejantı Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) Tarih ve Saat 1 Eskicami 616/1 4504.23 Ticaret ₺3,738,510.90 ₺112,155.32 27.11.2023 10:00 2 Eskicami 636/1 39257.69 Konut ₺27,677,849.20 ₺830,33547 27.11.2023 10:00 3 Eskicami 636/3 17728.64 Konut ₺12,531,843.80 ₺375,955.47 27.11.2023 10:00 4 Eskicami 637/3 4617.48 Konut ₺3,488,506.14 ₺104,655.18 27.11.2023 10:00 5 Eskicami 638/1 16709.3 Konut ₺12,251,258.80 ₺367,537.76 27.11.2023 10:00 6 Eskicami 646/1 23034.59 Konut ₺15,690,932.40 ₺470,727.97 27.11.2023 10:00 7 Eskicami 648/1 22033.23 Konut ₺15,161,065.60 ₺454,831.96 27.11.2023 10:00 8 Eskicami 656/1 2724.35 Ticaret ₺2,081,730.32 ₺62,451.90 27.11.2023 10:00 9 Eskicami 668/1 7932.94 Konut ₺5,988,021.10 ₺179,640.63 27.11.2023 10:00 10 Eskicami 669/1 19313.5 Konut ₺14,079,348.40 ₺428,380.45 27.11.2023 10:00 11 Eskicami 670/1 29587.64 Konut ₺20,887,690.30 ₺626,630.70 27.11.2023 10:00 12 Eskicami 671/1 29036.04 Konut ₺20,871,105.60 ₺626,133.16 27.11.2023 10:10 13 Eskicami 672/1 33042.34 Konut ₺22,991,190.60 ₺689,735.71 27.11.2023 10:00 14 Eskicami 673/1 31892.55 Konut ₺22,956,895.30 ₺688,706.85 27.11.2023 10:00 15 Yenicami 692/1 15675.09 Konut ₺11,470,247.10 ₺344,107.41 27.11.2023 10:00 16 Yenicami 693/1 24981.69 Konut ₺18,749,507.80 ₺562,485.23 27.11.2023 10:00 17 Yenicami 693/2 2308.23 Ticaret ₺1,861,250.80 ₺55,837.52 27.11.2023 10:00 18 Yenicami 699/1 5984.46 Ticaret ₺4,979,549.40 ₺149,386.48 27.11.2023 10:00 19 Yenicami 705/1 1617.22 Ticaret ₺1,423,509.30 ₺42,705.27 27.11.2023 10:00 20 Eskicami 713/1 19036.6 Konut ₺14,071,093.30 ₺422,132.79 27.11.2023 10:00 21 Eskicami 714/1 12870.56 Konut ₺9,886,134.50 ₺296,674.03 27.11.2023 10:00 22 Eskicami 715/1 20675.54 Konut ₺15,120,229.20 ₺453,606.87 27.11.2023 10:00 23 Yenicami 721/2 9058.04 Konut ₺6,771,700.10 ₺203,151.00 27.11.2023 10:00 24 Yenicami 732/2 2972.33 Ticaret ₺2,589,166.90 ₺77,675.00 27.11.2023 10:00 25 Yenicami 733/1 5550.68 Ticaret ₺4,663,514.80 ₺139,905.44 27.11.2023 10:00 26 Yenicami 734/2 2969.82 Ticaret ₺2,589,089.00 ₺77,672.67 27.11.2023 10:00 27 Yenicami 735/1 4967.61 Ticaret ₺4,148,537.70 ₺124,456.13 27.11.2023 10:00 28 Yenicami 736/1 6996.71 Ticaret ₺5,709,875.10 ₺171,296.25 27.11.2023 10:00 29 Yenicami 769/1 35437.98 Konut ₺25,062,802.60 ₺751,884.07 27.11.2023 10:00 30 Yenicami 771/1 17682.5 Konut ₺12,499,936.10 ₺374,998.08 27.11.2023 10:00 31 Yenicami 772/1 9654.76 Konut ₺7,260,669.10 ₺217,820.07 27.11.2023 10:00 32 Yenicami 776/1 3693.68 Ticaret ₺3,110,817.30 ₺93,324.51 27.11.2023 10:00 33 Yenicami 777/1 2480.06 Ticaret ₺2,074,396.50 ₺62,231.89 27.11.2023 10:00 34 Yenicami 778/1 4728.07 Ticaret ₺4,141,836.60 ₺124,255.09 27.11.2023 10:00 35 Yenicami 779/1 3594.69 Ticaret ₺3,107,825.10 ₺93,234.75 27.11.2023 10:00

MADDE 4: İhale Şartnamesi Van Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden Temin Edilebilir veya ücretsiz görülebilir.

MADDE 5: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

MADDE 6: İhale kararının tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde; Bir (1) taksit peşin olmak üzere 3 taksit halinde (taksit aralığı 30 gün olarak belirlenmiştir) yasal faizi ile ödeme yapılır.

MADDE 7: İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

Gerçek Kişiler İçin;

Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi) İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet çıktısı olabilir) Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya T.C Halk Bankası Van Şubesi'ndeki Hesabı IBAN: TR090001200933900007000001 yatırılacak) Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu Yer görme belgesi, Noterden İmza Sirküsü, Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir) Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü, İş bu şartname onaylı ve imzalı olarak istenilen tüm belgeler kapalı zarf içinde sunulacaktır.

Tüzel Kişiler için;

Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi) Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya T.C Halk Bankası Van Şubesi'ndeki Hesabı IBAN: TR090001200933900007000001 yatırılacak) Kayıtlı olduğu Oda'da "Oda Kayıt Belgesi" Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi Tüzel kişiliği temsil ettiğine dair Noter onaylı Yetki Belgesi ve Noterden İmza Sirküsü Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu Yer görme belgesi, Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir) Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü,

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

Ortak girişimi oluşturacak kişiler ortak girişim beyannamesinde; ortakların hisse oranları belirtilmelidir (ortak girişim beyanı noter onaylı olacaktır.)

Yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde ihale günü 27.11.2023 tarih ve saat 10.00'a kadar İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.

İLAN OLUNUR

Basın No: ILN01930130

#ilan.gov.tr