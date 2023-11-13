T.C. TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/706 Esas- Davacı , SAMİ PAKSOY ile Davalılar , TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI, TÜRKOĞLU MALMÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;Davacı Sami PAKSOY tarafından tescile konu edilen Kahramanmaraş ili, Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesi sınırları içerisinde kalan ve fen bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen Doğusunda: Mustafa PAKSOY'a ait Bağ, Batısında: Hüseyin AKPINAR'a ait Bağ, Kuzeyinde: Türkoğlu Uzunsöğüt Mahallesi Yolu, Güneyinde: Uzunsöğüt Mahaltesi 228 ada 10 nolu parsel yer. Bahçe olan (A) harfi ile gösterilen 2576,85 m² olan bahçe'nin SAMİ PAKSOY adına tescili istenilmektedir.

Bu yer ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01928683

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