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TOPÇUMEYDANI VERGİ DAİRESİ ULUSAL İLAN LİSTESİ

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 00:02 Güncelleme 14 Kasım 2023, 00:06
Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 14 Kasım 2023, 00:06

TOPÇUMEYDANI VERGİ DAİRESİ ULUSAL İLAN LİSTESİ
vergi Tc ad/soyad- unvan adres dönem vergi kodu ana takip toplam borç
7390542977 Sahil Endüstriyel(Md.Teoman Boybey) Yni batı M.Sezai Karakoç C.N.10A/35 Y.Mahalle/Ankara 012017/032017 1084 2022121666THQ0000010 ₺1.129.827,92
1550563908 50434744292 İsmail Baynaz K.Yaka M.R.T.Erdoğan Blv.Canbeyli İnş.N.64/9 K.Köprü/Ş.Urfa 032017/032017 0015 2023091866THK0000001 ₺1.502.070,52
1550563908 50434744292 İsmail Baynaz K.Yaka M.R.T.Erdoğan Blv.Canbeyli İnş.N.64/9 K.Köprü/Ş.Urfa 042018/042018 3080 2023091866THK0000002 ₺8.812.541,65
1550563908 50434744292 İsmail Baynaz K.Yaka M.R.T.Erdoğan Blv.Canbeyli İnş.N.64/9 K.Köprü/Ş.Urfa 062017/062017 0015 2023091866THK0000003 ₺15.571.803,48
1550563908 50434744292 İsmail Baynaz K.Yaka M.R.T.Erdoğan Blv.Canbeyli İnş.N.64/9 K.Köprü/Ş.Urfa 122017/122017 0015 2023091866THK0000004 ₺1.624.010,68
213 sayılı V.U.K'un 105. ve 106. maddelerinde geçen hususlar ihtar olunur.

İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde ilanı yapan makama bizzat veya bivekale müraacat etmeleri veyahut taahütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne Vergi Dairesene müraacat yapmış ne de adreslerini bildirmemiş olanlara bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı, Ödeme emirlerinin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Şanlıurfa Vergi Mahkemesi nezdinde de dava açabilecegi ilan olunur.

213 sayılı VUK'un 103 ve 106. maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bivekale müraacat etmeleri veyahut taahütlü telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın bitiminde müraacatta bulunmadığı ve adresini bildirmediği taktirde iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN01930627

#ilan.gov.tr

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