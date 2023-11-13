TOPÇUMEYDANI VERGİ DAİRESİ ULUSAL İLAN LİSTESİ

İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde ilanı yapan makama bizzat veya bivekale müraacat etmeleri veyahut taahütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne Vergi Dairesene müraacat yapmış ne de adreslerini bildirmemiş olanlara bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı, Ödeme emirlerinin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Şanlıurfa Vergi Mahkemesi nezdinde de dava açabilecegi ilan olunur.

213 sayılı VUK'un 103 ve 106. maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bivekale müraacat etmeleri veyahut taahütlü telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın bitiminde müraacatta bulunmadığı ve adresini bildirmediği taktirde iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı ilan olunur.