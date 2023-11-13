T.C.
NALLIHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/743 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Eğri Mahallesi
PARSEL NO : 107 ada 32 parsel
VASFI - YÜZÖLÇÜMÜ : Arsa -2.832,87 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: NESLİHAN GÜNSEL (119*****438 T.C. Kimlik Numaralı)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.
Basın No: ILN01930085
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