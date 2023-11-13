T.C. AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE KAMULAŞTIRMA İLANI ESAS NO : 2023/663

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Konya ili, Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi

ADA NO : 1855

PARSEL NO :1

YÜZÖLÇÜMÜ : 199,98 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI :AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/663 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01928649

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