T.C.
AKŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2023/663
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Konya ili, Akşehir İlçesi, Yarenler Mahallesi
ADA NO : 1855
PARSEL NO :1
YÜZÖLÇÜMÜ : 199,98 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI :AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/663 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN01928649
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