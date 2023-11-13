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İ L A N
MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
FETHİYE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Fethiye Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Fethiye Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
|SIRA
NO
|ADI SOYADI /ÜNVANI
|VERGİ KİMLİK NO
|BİLİNEN SON ADRESİ
|BELGENİN
TÜRÜ
|BELGENİN
NUMARASI
|DÖNEMİ
|ANA VERGİ
TÜRÜ
|MİKTARI
|1
|NIKA GOGITIDZE
|396 135 2818
|BATUMİ AFXATZETİS / 12/18 GÜRCİSTAN
|ÖDEME EMRİ
|2022041566Vaa0000003
|01/2021-12/2021
|9019
|1.235.586,70 TL
Basın No: ILN01928386
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