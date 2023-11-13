T.C. KONYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DOSYA NO : 2023/122 ESAS İLAN

DAVALI: Okan Mehmet KARAM - 17*******16

Davacı Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 13/02/2023 tarihinde "Konya 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 01.11.2022 tarih ve 2021/782 E. 2022/2036 K. sayılı kararı ile açılan ve Konya 13. Noterliği'nin 27/08/2020 tarih ve 31338 yevmiye numarasıyla düzenlenen vasiyetnamenin tenfizi ile; Konya ili, Selçuklu ilçesi, Yeni Selçuk Mahallesi adresinde bulunan M28.B15.A.4.C Pafta, 28932 Ada, 5 Parselde kayıtlı 12000000/4165680000 Arsa Paylı, E/1 Giriş, Zemin Kat 1 Bağımsız Bölüm numaralı mesken niteliğindeki taşınmazın tapu kaydının iptali ve müvekkil vakıf adına tesciline" yönelik davalılar aleyhine açılan davada yukarıda adı yazılı davalı adına ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup, Bu nedenle; iki haftalık süre içerisinde davaya cevap vermeniz, ilk itirazlarınız ve cevaplarınız ile birlikte var ise delillerinizi ibraz etmeniz ve delil avansını yatırmanız, ayrıca 12/03/2024 günü saat 10:15'de ön inceleme duruşmasına gelmeniz, gelmediğiniz takdirde yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunur. Dava dilekçesinin ve ön inceleme duruşma gününün ilanen yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN01926683

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