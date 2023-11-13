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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 00:02 Güncelleme 14 Kasım 2023, 00:10
Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 14 Kasım 2023, 00:10
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Ana Vergi Türü Vergi Kodu Vergi Aslı Borcu Toplamı
Vergi Dönemi Ceza Tutarı Toplam Borç
Vergi No Soyad Ad/Unvanı Adres Ceza Türü Ana Takip Dosya No Takip Dosya No
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 10/2018-10/2018 KDV 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000461 13.908,43 0,00 13.908,43
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 12/2017-12/2017 KDV 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000479 7.225,83 0,00 7.225,83
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 11/2018-11/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000474 19,40 0,00 19,40
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 03/2018-03/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000459 188,58 0,00 188,58
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 01/2018-12/2018 MATRAH ART 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000467 23.202,33 0,00 23.202,33
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 03/2018-03/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000459 19,40 0,00 19,40
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 06/2018-06/2018 STOPAJ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000477 1.127,68 0,00 1.127,68
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 10/2018-10/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000460 19,40 0,00 19,40
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 02/2018-02/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000469 191,14 0,00 191,14
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 05/2018-05/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000464 19,40 0,00 19,40
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 02/2018-02/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000469 19,40 0,00 19,40
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 12/2017-12/2017 KDV 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000480 1.042,37 0,00 1.042,37
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 04/2018-04/2018 KDV 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000463 1.600,26 0,00 1.600,26
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 09/2018-09/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000488 317,94 0,00 317,94
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 10/2018-10/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000460 325,66 0,00 325,66
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 07/2018-07/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000457 19,40 0,00 19,40
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 09/2018-09/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000488 19,40 0,00 19,40
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 09/2018-09/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000462 19,40 0,00 19,40
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 01/2017-12/2017 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000483 33,60 0,00 33,60
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 01/2017-12/2017 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000483 39,25 0,00 39,25
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 07/2018-09/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000465 10,90 0,00 10,90
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 03/2018-03/2018 STOPAJ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000459 1.223,85 0,00 1.223,85
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 07/2018-09/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000465 19,40 0,00 19,40
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 01/2018-01/2018 STOPAJ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000487 1.234,23 0,00 1.234,23
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 01/2018-01/2018 KDV 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000455 1.741,60 0,00 1.741,60
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 07/2018-07/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000456 19,40 0,00 19,40
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 08/2018-08/2018 KDV 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000481 3.437,90 0,00 3.437,90
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 02/2018-02/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000482 19,40 0,00 19,40
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 06/2018-06/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000477 19,40 0,00 19,40
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 12/2017-12/2017 STOPAJ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000485 1.623,52 0,00 1.623,52
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 06/2018-06/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000477 181,90 0,00 181,90
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 03/2018-03/2018 KDV 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000472 4.523,85 0,00 4.523,85
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 04/2018-06/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000484 19,40 0,00 19,40
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 06/2018-06/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000486 19,40 0,00 19,40
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 04/2018-06/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000484 10,90 0,00 10,90
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 07/2017-09/2017 GECİKME ZAMMI 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000470 869,06 0,00 869,06
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 07/2018-07/2018 STOPAJ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000457 1.127,68 0,00 1.127,68
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 11/2018-11/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000471 318,74 0,00 318,74
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 10/2018-10/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000461 19,40 0,00 19,40
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 01/2018-01/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000487 19,40 0,00 19,40
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 01/2018-01/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000487 197,30 0,00 197,30
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 12/2017-12/2017 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000485 228,10 0,00 228,10
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 11/2018-11/2018 KDV 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000474 7.418,18 0,00 7.418,18
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 04/2017-06/2017 GECİKME ZAMMI 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000473 201,00 0,00 201,00
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 05/2018-05/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000454 183,95 0,00 183,95
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 12/2017-12/2017 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000485 19,40 0,00 19,40
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 12/2017-12/2017 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000479 19,40 0,00 19,40
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 11/2018-11/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000471 19,40 0,00 19,40
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 05/2018-05/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000454 19,40 0,00 19,40
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 01/2017-03/2017 GECİKME ZAMMI 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000475 1.890,99 0,00 1.890,99
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 05/2018-05/2018 KDV 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000464 2.452,61 0,00 2.452,61
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 12/2017-12/2017 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000480 19,40 0,00 19,40
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 08/2018-08/2018 STOPAJ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000478 1.029,25 0,00 1.029,25
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 04/2018-04/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000463 19,40 0,00 19,40
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 01/2018-03/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000458 10,90 0,00 10,90
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 01/2018-03/2018 DAMGA VERGİSİ 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000458 19,40 0,00 19,40
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 09/2018-09/2018 KDV 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000462 467,91 0,00 467,91
7340672781 PAATA PURTSKHVANIDZE (4520196962 GÜVENİM TRİKO DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mük.35) MAHMUTBEY MAH. KÜÇÜKHALKALI CD Kapı No:16 Daire No:5 BAĞCILAR İSTANBUL 09/2018-09/2018 KDV 2023091966T0i0000017 2023091914T0z0000476 16.897,80 0,00 16.897,80
7690916332 NECDET SIRLIBAŞ (1430665235 SLOW EMPRİME BASKI VE BOYA İMLATI SAN TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) SOĞANLI MAH. TURGUT SK. BEGÜM APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 7 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 01/2016-12/2016 ÖZEL USULSÜZLÜK 2023020966T0i0000003 2023020914T0z0000061 0,00 1.370,00 1.370,00
7690916332 NECDET SIRLIBAŞ (1430665235 SLOW EMPRİME BASKI VE BOYA İMLATI SAN TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) SOĞANLI MAH. TURGUT SK. BEGÜM APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 7 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 03/2016-03/2016 DAMGA VERGİSİ 2023020966T0i0000003 2023020914T0z0000050 112,08 0,00 112,08
7690916332 NECDET SIRLIBAŞ (1430665235 SLOW EMPRİME BASKI VE BOYA İMLATI SAN TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) SOĞANLI MAH. TURGUT SK. BEGÜM APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 7 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 03/2016-03/2016 DAMGA VERGİSİ 2023020966T0i0000003 2023020914T0z0000057 31,50 0,00 31,50
7690916332 NECDET SIRLIBAŞ (1430665235 SLOW EMPRİME BASKI VE BOYA İMLATI SAN TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) SOĞANLI MAH. TURGUT SK. BEGÜM APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 7 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 02/2016-02/2016 DAMGA VERGİSİ 2023020966T0i0000003 2023020914T0z0000055 31,50 0,00 31,50
7690916332 NECDET SIRLIBAŞ (1430665235 SLOW EMPRİME BASKI VE BOYA İMLATI SAN TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) SOĞANLI MAH. TURGUT SK. BEGÜM APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 7 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 08/2016-08/2016 DAMGA VERGİSİ 2023020966T0i0000003 2023020914T0z0000040 31,50 0,00 31,50
7690916332 NECDET SIRLIBAŞ (1430665235 SLOW EMPRİME BASKI VE BOYA İMLATI SAN TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) SOĞANLI MAH. TURGUT SK. BEGÜM APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 7 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 04/2016-04/2016 DAMGA VERGİSİ 2023020966T0i0000003 2023020914T0z0000042 31,50 0,00 31,50
7690916332 NECDET SIRLIBAŞ (1430665235 SLOW EMPRİME BASKI VE BOYA İMLATI SAN TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) SOĞANLI MAH. TURGUT SK. BEGÜM APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 7 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 01/2016-03/2016 DAMGA VERGİSİ 2023020966T0i0000003 2023020914T0z0000064 17,80 0,00 17,80
7690916332 NECDET SIRLIBAŞ (1430665235 SLOW EMPRİME BASKI VE BOYA İMLATI SAN TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) SOĞANLI MAH. TURGUT SK. BEGÜM APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 7 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 01/2016-12/2016 MATRAH ART 2023020966T0i0000003 2023020914T0z0000054 13.166,33 0,00 13.166,33
7690916332 NECDET SIRLIBAŞ (1430665235 SLOW EMPRİME BASKI VE BOYA İMLATI SAN TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) SOĞANLI MAH. TURGUT SK. BEGÜM APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 7 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 05/2016-05/2016 STOPAJ 2023020966T0i0000003 2023020914T0z0000045 1.516,08 0,00 1.516,08
7690916332 NECDET SIRLIBAŞ (1430665235 SLOW EMPRİME BASKI VE BOYA İMLATI SAN TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) SOĞANLI MAH. TURGUT SK. BEGÜM APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 7 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 12/2015-12/2015 STOPAJ 2023020966T0i0000003 2023020914T0z0000062 1.926,48 0,00 1.926,48
7690916332 NECDET SIRLIBAŞ (1430665235 SLOW EMPRİME BASKI VE BOYA İMLATI SAN TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) SOĞANLI MAH. TURGUT SK. BEGÜM APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 7 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 01/2015-12/2015 KURUMLAR VERGİSİ 2023020966T0i0000003 2023020914T0z0000059 3.124,10 0,00 3.124,10
7690916332 NECDET SIRLIBAŞ (1430665235 SLOW EMPRİME BASKI VE BOYA İMLATI SAN TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) SOĞANLI MAH. TURGUT SK. BEGÜM APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 7 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 06/2016-06/2016 DAMGA VERGİSİ 2023020966T0i0000003 2023020914T0z0000041 31,50 0,00 31,50
7690916332 NECDET SIRLIBAŞ (1430665235 SLOW EMPRİME BASKI VE BOYA İMLATI SAN TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) SOĞANLI MAH. TURGUT SK. BEGÜM APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 7 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 06/2016-06/2016 DAMGA VERGİSİ 2023020966T0i0000003 2023020914T0z0000041 150,00 0,00 150,00
7690916332 NECDET SIRLIBAŞ (1430665235 SLOW EMPRİME BASKI VE BOYA İMLATI SAN TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) SOĞANLI MAH. TURGUT SK. BEGÜM APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 7 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 02/2016-02/2016 DAMGA VERGİSİ 2023020966T0i0000003 2023020914T0z0000058 31,50 0,00 31,50
7690916332 NECDET SIRLIBAŞ (1430665235 SLOW EMPRİME BASKI VE BOYA İMLATI SAN TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) SOĞANLI MAH. TURGUT SK. BEGÜM APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 7 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 02/2016-02/2016 DAMGA VERGİSİ 2023020966T0i0000003 2023020914T0z0000058 89,59 0,00 89,59
7690916332 NECDET SIRLIBAŞ (1430665235 SLOW EMPRİME BASKI VE BOYA İMLATI SAN TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) SOĞANLI MAH. TURGUT SK. BEGÜM APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 7 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 06/2016-06/2016 DAMGA VERGİSİ 2023020966T0i0000003 2023020914T0z0000063 31,50 0,00 31,50
7690916332 NECDET SIRLIBAŞ (1430665235 SLOW EMPRİME BASKI VE BOYA İMLATI SAN TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) SOĞANLI MAH. TURGUT SK. BEGÜM APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 7 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 07/2016-07/2016 DAMGA VERGİSİ 2023020966T0i0000003 2023020914T0z0000046 150,00 0,00 150,00
7690916332 NECDET SIRLIBAŞ (1430665235 SLOW EMPRİME BASKI VE BOYA İMLATI SAN TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) SOĞANLI MAH. TURGUT SK. BEGÜM APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 7 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 07/2016-07/2016 DAMGA VERGİSİ 2023020966T0i0000003 2023020914T0z0000046 31,50 0,00 31,50
7690916332 NECDET SIRLIBAŞ (1430665235 SLOW EMPRİME BASKI VE BOYA İMLATI SAN TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) SOĞANLI MAH. TURGUT SK. BEGÜM APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 7 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 01/2016-12/2016 MATRAH ART 2023020966T0i0000003 2023020914T0z0000051 33.350,70 0,00 33.350,70
7690916332 NECDET SIRLIBAŞ (1430665235 SLOW EMPRİME BASKI VE BOYA İMLATI SAN TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) SOĞANLI MAH. TURGUT SK. BEGÜM APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 7 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 07/2016-07/2016 DAMGA VERGİSİ 2023020966T0i0000003 2023020914T0z0000048 31,50 0,00 31,50
7690916332 NECDET SIRLIBAŞ (1430665235 SLOW EMPRİME BASKI VE BOYA İMLATI SAN TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) SOĞANLI MAH. TURGUT SK. BEGÜM APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 7 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 01/2016-12/2016 TEK BAŞINA ALINAN DAMGA VERGİSİ 2023020966T0i0000003 2023020914T0z0000052 22,68 0,00 22,68
7690916332 NECDET SIRLIBAŞ (1430665235 SLOW EMPRİME BASKI VE BOYA İMLATI SAN TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) SOĞANLI MAH. TURGUT SK. BEGÜM APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 7 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 02/2016-02/2016 STOPAJ 2023020966T0i0000003 2023020914T0z0000058 1.727,20 0,00 1.727,20
7690916332 NECDET SIRLIBAŞ (1430665235 SLOW EMPRİME BASKI VE BOYA İMLATI SAN TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) SOĞANLI MAH. TURGUT SK. BEGÜM APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 7 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 08/2016-08/2016 DAMGA VERGİSİ 2023020966T0i0000003 2023020914T0z0000065 31,50 0,00 31,50
7690916332 NECDET SIRLIBAŞ (1430665235 SLOW EMPRİME BASKI VE BOYA İMLATI SAN TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) SOĞANLI MAH. TURGUT SK. BEGÜM APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 7 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 08/2016-08/2016 DAMGA VERGİSİ 2023020966T0i0000003 2023020914T0z0000065 141,25 0,00 141,25
7690916332 NECDET SIRLIBAŞ (1430665235 SLOW EMPRİME BASKI VE BOYA İMLATI SAN TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) SOĞANLI MAH. TURGUT SK. BEGÜM APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 7 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 01/2016-01/2016 DAMGA VERGİSİ 2023020966T0i0000003 2023020914T0z0000053 82,92 0,00 82,92
7690916332 NECDET SIRLIBAŞ (1430665235 SLOW EMPRİME BASKI VE BOYA İMLATI SAN TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) SOĞANLI MAH. TURGUT SK. BEGÜM APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 7 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 01/2016-01/2016 DAMGA VERGİSİ 2023020966T0i0000003 2023020914T0z0000053 31,50 0,00 31,50
7690916332 NECDET SIRLIBAŞ (1430665235 SLOW EMPRİME BASKI VE BOYA İMLATISAN TİC.LTD.ŞTİ. Mük. 35) SOĞANLI MAH. TURGUT SK. BEGÜM APT NO: 15 İÇ KAPI NO: 7 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL 07/2016-07/2016 STOPAJ 2023020966T0i0000003 2023020914T0z0000046 1.602,54 0,00 1.602,54
Güneşli Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup,yukarıda adı/soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri,mükelleflerin ya da kanuni temsilcilerinin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106.maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine 10/11/2023 tarihinde asılmış olup,asılma tarihini izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, İlgililerin ilan tarihinden başlayarak 1(bir) ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, 1(bir) ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren 1(bir)ayın sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN01930123

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