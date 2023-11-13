T.C.

ÇAYELİ

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYI:2021/181 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle;

Rize ili, Merkez ilçesi, Kaptanpaşa Mah./Köyü, Cilt No:64, Aile Sıra No:49, BSN:36 T.C Kimlik No:24920459106'ta nüfusa kayıtlı Davalı Cengiz Uğur Karaloğlu'nun yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilemediği, ölüm kaydının tespit edilemediği ve adına tebligat yapılamadığından bilirkişi raporlarının adı geçen davalı Cengiz Uğur Karaloğlu'na ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 S.Y'nın 28 ve 29. maddeleri gereğince Çayeli Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/181 Esas sayılı dosyasında bilirkişi raporları ve 07/12/2023 günü saat 11:35'ayapılacak olan duruşma gününün tebliği ve davetiye yerine kâim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01930077

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