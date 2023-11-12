T.C.

PAZAR(RİZE)

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/326 Esas 15/09/2023

İLAN

Davacı , MÜZEYYEN KESTİ ileDavalılar , ADEM KESTİ, ADEM KESTİ, HALİL KESTİ, HALİL KESTİ, HANİFE OFLUOĞLU, HANİFE OFLUOĞLU, HATİCE KESTİ, HATİCE KESTİ, MUHAMMED KESTİ, MUHAMMET KESTİ, MÜMİNE ÖZTÜRK, MÜMİNE ÖZTÜRK, NEDİM KESTİ, NEDİM ÖZTÜRK, NİHAT KESTİ, NİHAT KESTİ, NURAN ŞEN, NURAN ŞEN, RECEP KESTİ, RECEP KESTİ, RECEP KESTİ, RECEP KESTİ arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Davacı tarafça mahkememize açılan ortaklığın giderilmesi davasında, mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dava dosyasında verilen ara karar gereğince, aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan davalılardan Adem KESTİhakkında yapılan adres araştırmasında netice elde edilememesi nedeniyle dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilmemiş ve ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Dava konusudava konusu Rize ili Ardeşen ilçesi Elmalık mahallesi 223 ada 16 parsel sayılı taşınmazlaraOrtaklığın Giderilmesi dava açılmış olduğu, davalının hazırlayacağı cevap dilekçesinı sunmak üzere kendisine iki hafta süre verildiği, iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının ihtarına (ihtar yapılamadı),

Dava dosyasının duruşması 19/12/2023 günü, saat 11:25'e bırakılmış olup, adı geçen davalının duruşma gün ve saatinde mahkememizde hazır bulunması, duruşmaya gelmediği veya kendilerini bir vekille temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu;

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince, duruşma günü ve dava dilekçesinin ilan metninin gazetede ilanından 15 gün sonra davalı 53275003634 T.C. Kimlik numaralı ADEM KESTİ'ye tebliğ yapılmış sayılacağı hususu tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN01930054

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