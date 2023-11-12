İ L A N

T.C. MARMARA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/100 Esas

KARAR NO : 2023/46

DAVACI : MUAMMER ŞAHİN

DAVALI : MEMET ORHAN ŞAHİN

DAVA : Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)

Davacılar tarafından aleyhinize mirasçı olarak maliklerinden olduğunuz Balıkesir İli Marmara İlçesi Deniz Mahallesi 404 parsel hakkında açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizden verilen 14/04/2023 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile Balıkesir İli Marmara İlçesi Deniz Mahallesi 404 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETYİLE GİDERİLMESİNE karar verilmiştir.

Mahkememizce davalı Memet Orhan Şahin'e tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı, adres araştırmasından bir netice alınamadığından gerekçeli kararınkendisine tebliğ edilemediği, bu nedenlerle iş bu ilanın yayımlanmasından itibaren 15 gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacaktır. Tebliğ edilmiş sayılmasından itibaren aşağıda yazılı süreler başlayacaktır.

Gerekçeli karara karşı "2 haftalık süre içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğu" hususunun ihtarı ile istinaf dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının hükmedilen kararı kabul etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01930164

#ilan.gov.tr