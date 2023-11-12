T.C.İZMİR 3. İNFAZ HÂKİMLİĞİ

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Sayı : E-2023/15634-İnfaz Hâkimliği Dosyası 08.11.2023

Açık ceza infaz kurumuna iade talebi konulu Seed Garib ve Sabarcan oğlu, 01/01/1997 Afganistan doğumlu.TC Kimlik No:99462023948 NİMATULLAH SANİGOL,hakkında Hakimliğimizin 2023/15634 Esas 2023/15706 Karar sayılı gerekçeli kararı ile ;

''1- Hükümlü Nimatullah Sanigol'ünhakkında hakimliğimizin 24/07/2023 tarih ve 2023/12075 esas, 2023/12127 karar sayılı ilamıyla verilen denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezanın infazına dair kararınKALDIRILMASINA,

2-Hükümlünün 7456 sayılı kanun ile 5275 sayılı kanuna eklenen geçici 10/1 maddesinde belirtilen süreler içinde denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmemesi nedeniyle kalan cezasının infazı için AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE,'' karar verilmiş olup,

Gerekçeli kararınHükümlünün bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edileceği, 7 gün içerisinde İzmir1. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazı yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının Hükümlüden alınacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01928626

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