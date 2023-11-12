DEMİRCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DEMİRCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalı aleyhine aşağıda ada ve parsel numarası belirtilen taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davalının hissesi oranında tescili için mahkememizin 2023/275 esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır. Taşınmazla ilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açmaları halinde ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını gösterir belgeleri 30 gün içinde dosyaya ibraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinde taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, ayrıca tespit edilen kamulaştırma bedelinin TC Vakıflar Bankası Demirci Şubesi'ne hak sahibi adına açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz mal değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanun'unun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06/11/2023Kamulaştırılan Taşınmazın İli: MANİSA İlçesi: DEMİRCİ

Dosya No Mahalle Ada Parsel

2023/275 Esas Söğütçük 247 19

Basın No: ILN01928263

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