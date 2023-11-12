ÇARŞAMBA BELEDİYESİ

ÇARŞAMBA BELEDİYESİNE AİT GAYRİMENKULLERİN SATIŞ İLANI

MADDE 1- İlçemiz Muhtelif mahallelerinde bulunan aşağıda dökümleri belirtilen taşınmazların satış işine dair ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile 24.11.2023 Cuma günü ihale edilecektir.

A) Orta Mahalle 1011 Ada 2 parsel

S.NO ADA PARSEL KATI BLOK/DAİRE NO M2 NİTELİĞİ KALAN TAKSİTLİ SATIŞ TOPLAM BEDELİ %3 GEÇİÇİ TEMİNAT % 50 PEŞİN 24 AY İHALE SAATİ VADELİ ÖDEME 1 1011/2 2 KAT A blok 5NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.300.000 2.080.000 3.380.000 101.400 09:30 2 1011/2 2 KAT A blok 8NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.300.000 2.080.000 3.380.000 101.400 09:35 3 1011/2 3 KAT A blok 9 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.450.000 2.320.000 3.770.000 113.100 09:40 4 1011/2 3 KAT A blok 12 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.450.000 2.320.000 3.770.000 113.100 09:45 5 1011/2 4 KAT A blok 13 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.650.000 2.640.000 4.290.000 128.700 09:50 6 1011/2 5 KAT A blok 20 nolu Kat ittifakı 160 MESKEN 1.650.000 2.640.000 4.290.000 128.700 10.00 7 1011/2 6 KAT A blok 21 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.750.000 2.800.000 4.550.000 136.500 10:05 8 1011/2 6 KAT A blok 23 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.750.000 2.800.000 4.550.000 136.500 10:10 9 1011/2 7 KAT A blok 25 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.750.000 2.800.000 4.550.000 136.500 10:15 10 1011/2 7 KAT A blok 27 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.750.000 2.800.000 4.550.000 136.500 10:20 11 1011/2 7 KAT A blok 28 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.750.000 2.800.000 4.550.000 136.500 10:25 12 1011/2 8 KAT A blok 29 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.750.000 2.800.000 4.550.000 136.500 10:30 13 1011/2 8 KAT A blok 31 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.750.000 2.800.000 4.550.000 136.500 10,35 14 1011/2 8 KAT A blok 32 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.750.000 2.800.000 4.550.000 136.500 10,40 15 1011/2 9 KAT A blok 33 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.750.000 2.800.000 4.550.000 136.500 10:45 16 1011/2 9 KAT A blok 34 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.750.000 2.800.000 4.550.000 136.500 11:55 17 1011/2 9 KAT A blok 35 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.750.000 2.800.000 4.550.000 136.500 11:05 18 1011/2 9 KAT A blok 36 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.750.000 2.800.000 4.550.000 136.500 11:10 19 1011/2 1 KAT B BLOK1 NOLU Kat ittifakı 192 MESKEN 1.300.000 2.080.000 3.380.000 101.400 11:15 20 1011/2 1 KAT B blok 2 NOLU Kat ittifakı 192 MESKEN 1.300.000 2.080.000 3.380.000 101.400 11:20 21 1011/2 3 KAT B blok 8 NOLU Kat ittifakı 192 MESKEN 1.550.000 2.480.000 4.030.000 120.900 11:30 22 1011/2 4 KAT B blok 11 NOLU Kat ittifakı 192 MESKEN 1.750.000 2.800.000 4.550.000 136.500 11:40 23 1011/2 7 KAT B blok 20 NOLU Kat ittifakı 192 MESKEN 2.000.000 3.200.000 5.200.000 156.000 11:50 24 1011/2 9 KAT B blok 25 NOLU Kat ittifakı 192 MESKEN 2.000.000 3.200.000 5.200.000 156.000 13:25 25 1011/2 9 KAT B blok 26 NOLU Kat ittifakı 192 MESKEN 2.000.000 3.200.000 5.200.000 156.000 13:30 26 1011/2 9 KAT B blok 27 NOLU Kat ittifakı 192 MESKEN 2.000.000 3.200.000 5.200.000 156.000 13:35 27 1011/2 3 KAT C blok 9 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.450.000 2.320.000 3.380.000 101.400 13:40 28 1011/2 3 KAT C blok 10 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.450.000 2.320.000 3.380.000 101.400 13:45 29 1011/2 6 KAT C blok 21 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.750.000 2.800.000 4.550.000 136.500 14:05 30 1011/2 6 KAT C blok 22 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.750.000 2.800.000 4.550.000 136.500 14:10 31 1011/2 6 KAT C blok 23 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.750.000 2.800.000 4.550.000 136.500 14:15 32 1011/2 7 KAT C blok 25 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.750.000 2.800.000 4.550.000 136.500 14:20 33 1011/2 7 KAT C blok 26 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.750.000 2.800.000 4.550.000 136.500 14:25 34 1011/2 7 KAT C blok 27 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.750.000 2.800.000 4.550.000 136.500 14:30 35 1011/2 7 KAT C blok 28 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.750.000 2.800.000 4.550.000 136.500 14:35 36 1011/2 8 KAT C blok 30 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.750.000 2.800.000 4.550.000 136.500 14:45 37 1011/2 8 KAT C blok 31 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.750.000 2.800.000 4.550.000 136.500 14:50 38 1011/2 9 KAT C blok 33 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.750.000 2.800.000 4.550.000 136.500 15:00 39 1011/2 9 KAT C blok 34 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.750.000 2.800.000 4.550.000 136.500 15:05 40 1011/2 9 KAT C blok 35 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.750.000 2.800.000 4.550.000 136.500 15:10 41 1011/2 9 KAT C blok 36 NOLU Kat ittifakı 160 MESKEN 1.750.000 2.800.000 4.550.000 136.500 15:15

B) Aşağıda belirtilen taşınmazlar peşin olarak satılacaktır.

MAHALLE ADA/PARSEL NİTELİĞİ M2 MUHAMMEN BEDEL GEÇİÇİ TEMİNATI İHALE SAATİ Orta 223/3 A Blok 21 nolu Bağımsız bölüm 1/8 arsa paylı 1/8 pay 1.800.000 54.000 15:30 Melik 107/9 Tarla 3.071,82 7.679.550 230.387 15:40

MADDE2-MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI ihaleye çıkarılan taşınmazın; Muhammen Bedeli geçici teminat bedeli yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için geçici teminat bedelini nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

MADDE3- İHALENİN NEREDEYAPILACAĞI: İhale Belediyemiz 2.Kat toplantı salonunda yapılacaktır.

MADDE4- TEKLİFLERİN İHALE TARİHİ VE SAATİNE KADAR VERİLECEĞİ YER:

a. İhaleye teklif verecekler: İhale zarflarını, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne en geç ihale günü olan 24.11.2023tarih ve saat 09:00'a kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. İhale zarflarına tekliflerin hangi işe ait olduğu, isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin en geç ihale günü olan 24.11.2023tarih ve saat 09:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaşmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayarı esas alınır

MADDE5- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda istenilen belgeleri sunmaları gerekir:

GERÇEK KİŞİLER

a. Nüfus cüzdan Fotokopisi.

b. Kanuni ikametgâh belgesi.

c. Geçici Teminat bedellerin ödendiğine dair Makbuz aslı veya teminat mektubu.(Her bir bağımsız bölüm için %3 geçici teminat yatırılacaktır.)

d. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi.

TÜZEL KİŞİLER

a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuz aslı veya teminat mektubu. (Her bir bağımsız bölüm için %3 geçici teminat yatırılacaktır)

d. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi.

e. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.

f. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı aynı zarf içinde sunmaları zorunludur.

Tüm bu belgeler, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacak, eksiksiz ve asıl olarak hazırlanacaktır.

MADDE6-İhale şartnameleri ve ekleri istek halinde Belediyemiz Mali HizmetlerMüdürlüğü temin edilebilir ve ücretsiz olarak görülebilir.

MADDE7.İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

MADDE 8. İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ödemek, istekliye aittir.

İlan olunur.

Basın No: ILN01926735

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