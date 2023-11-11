İ L A N

T.C.

UŞAK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/829 Esas

Mahkememizdeki Hasan oğlu Osmancıoğlu Hüseyin'e ait mirasçılık belgsi davasındaki ara karar gereğince;

Miras bırakan Hasan oğlu Osmancıoğlu Hüseyin'in mirasçıları tespit edilemediğinden; mirasçılarının 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN01906803

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