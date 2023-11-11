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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 00:03 Güncelleme 11 Kasım 2023, 07:53
Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 00:00 Güncelleme 11 Kasım 2023, 07:53

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı
6760641945 BURHAN ÖZDEMİR MURATPAŞA MAH. İLHAN SK. Kapı No:21 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL 201801201812 9237 9237 2019122766QFw0000005 2019122714QGF0000036 1.870.552,47

Kozyatağı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Basın No: ILN01928723

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