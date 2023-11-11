T.C. İSTANBUL 2. İFLAS DAİRESİ

2011/11 İFLAS

İSTANBUL 2. İFLAS DAİRESİMÜDÜRLÜĞÜNDEN

EK SIRA CETVELİ İLANI

DOSYA NO : 2011/11

MÜFLİSİN ADI SOYADI: MARMİS KAHRAMANMARAŞ MODERN İPLİK VE DOKUMA SANAYİ A.Ş. (V.K.N:4880054655)

ADRESİ :Nispetiye Cad. No:3 Levent İş Merkezi K:3 Daire:47/56 Rumelihisarı / Levent / Beşiktaş / İstanbul

Yukarıda ticaret ünvanı yazılı müflis masasında masaya geç yazdırılan 234 ila 240 no.lu alacaklılar istemleri ile ilgili inceleme tamamlanmış olup, düzenlenen Ek Sıra Cetveli incelenmek üzere hazır edilmiştir.

Sıraya dair şikayetlerin ilan tarihinden itibaren (7) gün içinde İstanbul İcra Mahkemesine, alacağın esasına ve miktarına dair itiraz ve şikayetlerin de ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesine yapılması İ.İ.K.nun 235.maddesi gereğidir.

Alacağı reddedilen alacaklıların alacaklılar toplantısına katılabilmesi için, kayıt kabul davası açtığı Asliye Ticaret Mahkemesinden toplantıya katılma kararı ibraz etmesi gerekmektedir.

İİK'nun 232-234-235.maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.07/11/2023

Basın No: ILN01928528

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