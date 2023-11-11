İ L A N

T.C. ÇANAKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/15 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan ÇANAKKALE ili, ÇAN ilçesi, DONDURMA mah/köy, 24Cilt, 79 Aile sıra no, 21 BSN'da nüfusa kayıtlı, 23/03/1976 Çan doğumlu, 03/05/2021 tarihinde vefateden 32233268032 T.C. Kimlik numaralı müteveffa Veli KÖSE'ye ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01907025

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