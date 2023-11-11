T.C. BÜYÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2019/232

Karar No :2023/1255

Karar Tarihi : 13.09.2023

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlıksuçundan sanık FİDAN MAYALIhakkında yapılan yargılamada yukarıda tarih ve sayıları yazılıkarar ile sonuç olarak 5237 sayılı TCK'nın 142/2-h, 62/1, 53/1,2,3 md. uyarınca4 yıl 2 Ayve 1 Yıl 3 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, dosya müştekisi İBTİSAM BENATTOU'nun tebligata yarar adresinin bulunmaması ve yargılama aşamasında tebligat yapılamadığı ve dinlenilmesinden vazgeçildiği, bu kerre müşteki İBTİSAM BENATTOU'ya iş bu hükmün son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılmasına, tebliğ tarihinden itibarenverilecek dilekçe ile 7 gün içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinafyolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur. 08.11.2023

Basın No: ILN01928739

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